5 maneiras de turbinar a produção de colágeno

A importância do colágeno para a manutenção da saúde da pele já é bem documentada, e muitas pessoas já sabem que é imprescindível ficar de olho nos benefícios que ele pode fornecer para o organismo.

O sítio estrangeiro HealthLine elaborou uma lista com cinco alimentos que auxiliam a turbinar a produção de colágeno e tornam o processo de envelhecimento um pouco mais lento. Além de cuidar da pele, esta substância pode auxiliar outros processos do corpo humano.

Aloe vera

A popular babosa já foi usada por anos como um remédio para feridas, ajudando a acelerar a cicatrização. Segundo o Healthline, isso acontece porque a planta auxilia na produção de colágeno, e os efeitos são garantidos mesmo quando ingerida oralmente.

Alimentos ricos em vitamina C

Reprodução/ Pixabay

A vitamina C é uma precursora da síntese de ácido hialurônico, que de acordo com a publicação é um precursor da produção de colágeno. À medida que envelhecemos, a produção deste ácido começa a decair, e para que ela se mantenha em bons níveis é recomendável ingerir grandes quantidades de vitamina C e aminoácidos.

Alimentos como couve, laranjas, brócolis, pimentões vermelhos e morangos são ótimas escolhas.

Ginseng

Estudos indicam que o ginseng é ótimo para manter o formato da pele. Uma pesquisa de 2015 demonstrou que a raiz pode preservar a pele de danos ultravioleta. Os antioxidantes contidos nele também são capazes de manter o brilho natural da pele.

Coentro

Reprodução/ Pixabay

Pode ser utilizado como um desintoxicante poderoso. Segundo estudos, o coentro ajuda o corpo a produzir ácido linoleico, um antioxidante que contribui para a saúde das células da pele. Caso seja difícil consumi-lo, é possível encontrar extratos para adicionar às vitaminas e sucos.

Alga

Não são muito comuns na dieta ocidental, no entanto, o consumo de algas está se tornando mais popular ao passar dos anos. E alguns estudos indicam que elas podem combater a oxidação das células da pele expostas à poluição ao turbinar a produção de colágeno.