Golpe no WhatsApp promete falsos cupons promocionais do Mc Donalds

Um novo golpe utiliza de forma fraudulenta a marca Mc Donalds para conceder supostos cupons de R$ 50,00 na famosa rede de fast food. Como revelado pelo dfndr lab, laboratório da PSafe, a fraude se espelhou rapidamente pelo aplicativo WhatsApp.

Ao tocar na URL, o usuário é incentivado a responder perguntas sobre a empresa e, posteriormente, compartilhar o link malicioso com seus contatos e grupos do WhatsApp para ter acesso ao falso cupom.

Depois do compartilhamento, ele é induzido a fornecer dados pessoais e, por fim, direcionado a páginas com Publicidades suspeitas ou a fazer downloads de aplicativos infectados com malwares.

“Esse tipo de golpe já se tornou bastante comum no Brasil, principalmente porque ele é fácil de criar e tem um alto poder de viralização”, esclarece Emilio Simoni, Diretor do dfndr lab.

Reprodução / Divulgação

“Ao induzir as vítimas a compartilhar o link malicioso com os contatos do WhatsApp, os hackers conseguem atingir uma grande escala de usuários que dificilmente seria possível alcançar em outras modalidades de ataques”. Confira dicas para não ser vítima:

Tenha cuidado com links compartilhados em mensageiros. Sempre verifique as informações compartilhadas nos sites oficiais das empresas, principalmente quando se tratar de supostas promoções, brindes, descontos ou até promessas de emprego.

Na dúvida, você pode checar se um link é seguro em ferramentas especializadas.

Mantenha um bom antivírus instalado no celular.

Com informações da PSafe

