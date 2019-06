Sonda OSIRIS-REx da NASA revela importante registro do asteroide Bennu

A sonda OSIRIS-REx da Agência Espacial Americana (NASA) divulgou nesta semana um novo registro do asteroide Bennu.

Compartilhado pela entidade, o arquivo revela detalhes do corpo celeste. A imagem mostra uma região do hemisfério norte de Bennu.

O quadro se estende próximo ao pólo norte do asteróide (esquerda), descendo em direção a sua protuberância equatorial (direita).

É possível ver o pedregulho mais escuro de Bennu (inferior direito) e duas crateras que podem conter material amostrável (superior esquerdo e meio inferior).

A imagem foi tirada pela câmera MapCam na espaçonave OSIRIS-REx, da NASA, em 18 de abril, a uma distância de 3,7 km. O campo de visão é de 225 m.

Para escala, a cratera sul tem 20,6 metros de largura, o que é aproximadamente a largura de oito vagas de estacionamento.

Ainda segundo a agência, a imagem foi obtida durante o Flyby 7A da fase de Levantamento Detalhado da Missão. Confira:

This is for you #TeamCrater

Lots of small craters in this image… BUT there are also two larger craters that may contain sampleable material (upper middle and lower right).

Image details: https://t.co/pXYMLbEZHr pic.twitter.com/pxG3W1tiFV

— NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) June 26, 2019