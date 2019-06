Os signos do zodíaco que se apegam demais quando se apaixonam

Algumas pessoas são naturalmente mais apegadas do que outras. No entanto, existem determinados signos do zodíaco que se apegam muito quando estão apaixonados por alguém.

Confira se você está na lista:

Gêmeos

O geminiano sempre se apega muito aos seus parceiros – especialmente se eles são carinhosos. Este signo não gosta de ficar só e pode viver uma vida totalmente a dois.

É preciso ter cuidado, pois a perda de alguém pode ser algo muito complicado para eles. Ainda assim, costumam superar bem seus términos.

Câncer

O canceriano constrói uma intimidade e confiança com seus parceiros românticos muito forte. Ele não entrega seu coração parcialmente e costuma incluir a pessoa amada em todos os seus planos.

Ele gosta de relacionamentos sólidos, mas as vezes cai no erro de fomentar que ele e seu parceiro sejam mutuamente dependentes um do outro, algo que pode trazer muitos problemas e não é nada saudável.

Virgem

O virginiano valoriza o sucesso dos seus relacionamentos, então ele se esforça para que tudo dê certo. Como isso se torna seu objetivo, eles tendem a dedicar muita energia e se apegar bastante ao parceiro.

Infelizmente, quando o virginiano age dessa maneira pode acabar muito frustrado por não receber em troca tudo aquilo que dá.

Aquário

O aquariano não se apaixona facilmente, mas quando isso acontece se entrega e pode ficar muito apegado ao parceiro. Isso acaba ocorrendo porque ele passa muito tempo idealizando como seria estar em um relacionamento.

Este signo precisa colocar os pés no chão, pois essa é a razão pela qual seus términos são sempre difíceis e traumáticos.

Peixes

O apego emocional de um pisciano é muito forte. Ele compreende o risco de se sentir tão próximo e dependente dos outros, mas ainda assim não tem medo de construir este vinculo íntimo com outra pessoa.

Ele sente a necessidade de dar carinho e atenção, se esforçando continuamente para que as coisas continuem desta forma no relacionamento. Isso faz com que eles se magoem muito com os términos e demorem curar seu coração partido.