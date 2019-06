Caçadores Natos: Concurso premiará jogadores no Garena Free Fire

Um novo concurso premiará jogadores no Garena Free Fire. Com a chegada de Caçadores Natos, serão sorteados vários passes de elite gratuitos entre os usuários.

Os detalhes foram divulgados pela empresa no Facebook: "Para participar é bem simples, basta você compartilhar essa publicação de maneira pública e marcar 2 amigos (Lembre-se de colocar seu ID e dos amigos para que seja possível enviar os prêmios)".

"Quando essa publicação bater as metas, a premiação será enviada para todos os jogadores dentro do jogo, mas calma que não acabou não".

"Também vamos sortear 20 Passes de Elite para os jogadores que compartilharam e marcaram os 2 amigos aqui". Confira os detalhes:

Garena Free Fire

"Ou seja, 60 SORTUDOS! (não esquece do ID dos amigos que você marcou pra eles ganharem com você, ein?) Não perca tempo! OBS: Faça login no dia 1 de julho para receber os prêmios".

