Vitamina detox de menta é ótima para o estômago e ajuda a emagrecer

Inclua na dieta detox um suco que pode te ajudar a eliminar todas as toxinas e que ao mesmo tempo possa ser prazeroso. Selecione bem os ingredientes e aproveite os benefícios de alimentos frescos logo cedo.

Com eles, o funcionamento do organismo é muito mais eficaz e evita que nos sintamos esgotados. Além disso, eles auxiliam os órgãos como o fígado, rins e pele a eliminar as toxinas.

Lembre-se de que uma dieta balanceada é essencial para alcançar seus objetivos de maneira mais rápida, e ninguém melhor que um nutricionista para te ajudar.

Vitamina detox de menta: confira receita para emagrecer

Ingredientes

Seis folhas de couve sem talo

Meio limão sem casa ou somente o suco do limão

Uma maçã

Dez folhas de menta fresca

150ml de suco de aipo e maçã ou água filtrada

Preparação: misture todos os ingredientes no liquidificador até conseguir uma textura homogênea. Pode adicionar mais líquidos caso queira a bebida mais encorpada ou não.