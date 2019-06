PlayStation Plus: Confira os jogos gratuitos do mês de julho

Foram divulgados nesta quinta-feira (27) os jogos gratuitos do mês de julho do PS Plus (PlayStation Plus). Confira a lista:

Pro Evolution Soccer 2019

Parte da franquia esportiva de longa data da Konami, Pro Evolution Soccer 2019 possui uma grande seleção de ligas licenciadas do mundo real, com centenas de jogadores conhecidos, trazendo a emoção da competição global diretamente para sua sala.

“Crie momentos mágicos dentro e fora de campo, com cada jogador possuindo seus próprios atributos, que afetam como reagem no momento, enquanto os modos MyClub e Master League permitem seguir sua própria carreira de clubes. Aproveite o modo local para até 4 jogadores, ou entre online e teste suas habilidades contra o mundo”.

Horizon Chase Turbo

Prepare-se para um a dose de nostalgia pura dos anos 90 em Horizon Chase Turbo, uma carta de amor aos icônicos games de ‘só mais uma corrida’ da era dourada dos arcades.

Inspirado em jogos como Out Run, Top Gear e Rush, a desenvolvedora Aquiris Game Studio captura a essência da era de 16 bits com estilo, visuais modernos, uma trilha sonora com arpeggios insanos e multiplayer local clássico de tela dividida.

Jogue sozinho ou com até três amigos. Pilote seu carro por lugares extraordinários, veja o pôr-do-sol, chuvas, neve, cinzas vulcânicas e até tempestades de areia furiosas.

Tanto Pro Evolution Soccer 2019 quanto Horizon Chase Turbo estarão disponíveis para download na PlayStation Store de 2 de julho até 5 de agosto

