Assim será o próximo grande recurso do aplicativo de mensagens WhatsApp

Um novo recurso, que será ativado em breve, já ganhou forma no aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp.

A função inédita “compartilhar no Facebook Story" será liberada para os usuários da popular plataforma.

WhatsApp beta for iOS 2.19.70.26: the "Share to Facebook Story" option is available. pic.twitter.com/cKjm4druzF — WABetaInfo (@WABetaInfo) June 27, 2019

A nova versão beta do WhatsApp Messenger para iOS 2.19.70.26 já conta com o recurso. A novidade também já foi disponibilizada para Android.

De acordo com portal especializado WABetaInfo, o recurso ainda passa por testes e em breve será liberado para todos.

"Share to Facebook Story" is available in the 2.19.184 Android beta!

Previous versions might get the feature as well, but it's recommended to update. https://t.co/lAlihMhHn6 — WABetaInfo (@WABetaInfo) June 27, 2019

Como o nome já diz, será possível compartilhar 'Facebook Story' desde o app de mensagens, de forma rápida e simples.

Versão Web

A nova atualização da app Web 0.3.3790 está disponível para todos os usuários. “Limpe o cache do seu navegador e abrahttps://web.whatsapp.com”.

New WhatsApp Web 0.3.3790 update is available for everyone.

Clear the cache of your browser and open https://t.co/EPTYbrucux#WhatsApp #Web #Bot — WABetaInfo (@WABetaInfo) June 27, 2019

