Os signos do zodíaco que estão atraindo o amor para as suas vidas

A partir deste fim de semana, alguns signos do zodíaco começam a atrair vibrações positivas para a sua vida amorosa, que os ajudarão a se abrir para novos sentimentos e energias transformadoras.

Confira se você está na lista:

Câncer

Nesta sexta-feira você se sente pronto para receber novas pessoas em sua vida. A entrada de Vênus em Câncer em 3 de julho impulsiona ainda mais sua confiança e poder de atração.

Uma energia intensa ajuda que a vida sexual e amorosa prospere, trazendo mudanças importantes que podem mudar seu status de relacionamento. Os casais podem decidir transformar a relação em algo ainda mais sério.

Escorpião

Você está atraindo os olhares mais do que nunca e sua libido aumenta consideravelmente. Nesta fase você pronto para ter novas pessoas ou experiências em sua vida amorosa e sexual, se abrindo e atraindo estes aspectos.

Os relacionamentos passam por um momento de aventura e intensidade que renova a convivência, tornando tudo mais interessante e significativo.

Reprodução / Giphy

Capricórnio

A sexta-feira traz uma leveza e bom humor que ajudará a atrair novos interesses românticos. Conexões e relacionamentos devem começar a se tornar algo mais sério, ocasionando grandes mudanças na sua vida amorosa.

Com o avanço da semana suas emoções entraram ainda mais em foco e novos objetivos começam a serem traçados pelos casais. Momentos importantes estão chegando.

Peixes

Primeiros encontros e pessoas com sentimentos em comum começam a ser atraídas com a este fim de semana, mas tudo irá se intensificar ainda mais com a entrada de Vênus em Câncer em 3 de julho.

Relacionamentos incertos começam a ser definidos positivamente e sua segurança deve aumentar. Os casais experimentarão uma química mais intensa e momentos românticos.