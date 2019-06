Horóscopo do fim de semana: As últimas previsões de junho para cada signo do zodíaco

O último fim de semana de junho chegou, mas ainda pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões astrológicas dos próximos dias:

Áries

A sorte chegará com grande força. No amor, você deve analisar muito bem seu relacionamento para saber se estão juntos pelas razões certas.

Seus amigos convidam você para uma viagem. Um amor do passado pode tentar voltar, mas lembre-se de que nem sempre é bom reviver situações que não terminaram da melhor forma. Ficar sozinho por um tempo pode ajudá-lo a estar em paz consigo mesmo.

Você terá sorte com os números 39, 70 e 88. Cuidado com perdas e tente ser mais cuidadoso nas ruas. É preciso cultivar melhores hábitos de vida.

Touro

Momento de sorte especial com os números 06, 32 e 55. Não se sabote mais com pensamentos negativos. Pare de ter medo do que os outros vão dizer, lembre-se de que o que te faz feliz não deve ser motivo de vergonha.

Você recebe uma proposta para um novo negócio que pode ajudá-lo economicamente; você só deve só deve analisar tudo com responsabilidade para administrar melhor suas finanças.

Áries, Libra e Capricórnio podem ser atraídos se você estiver procurando por um parceiro. Este é o momento ideal para o seu crescimento pessoal, então não hesite em investir em você e no seu futuro.

Gêmeos

Fim de semana de boas notícias, especialmente na vida pessoal. Você pode receber dinheiro que não esperava e isso irá ajudá-lo a quitar dívidas ou fazer pagamentos.

No amor, é preciso ter cuidado com as mentiras. Lembre-se que, mais cedo ou mais tarde, a verdade vem à luz e é melhor ser honesto com o seu parceiro.

É hora de esquecer rancores e deixar para trás todos os pensamentos negativos. Tente sair à noite para relaxar e meditar sobre as amizades que você perdeu, lembre-se que muitas vezes vale desculpar os outros.

No sábado, você conhecerá pessoas importantes e que podem ajudá-lo. Seus números da sorte são 01, 22 e 38.

Câncer

Você terá um fim de semana de muitas alegrias e recebe alguns presentes que não esperava. Você deve ser mais firme em suas decisões e não mudar de ideia tão rapidamente, isso pode levar as pessoas a não confiar em você.

No amor lembre-se que às vezes sua personalidade faz você ter momentos ruins e dramáticos, então aprenda a ser mais tolerante os outros para entendê-los melhor.

Seus números da sorte são 02 e 19. Você começa a planejar uma viagem ou férias. Em questões de saúde, tenha cuidado com infecções.

Um amor do signo de Leão, Peixes ou Capricórnio pode entrar na sua vida. É hora de remover essa barreira que impede você de conhecer a pessoa ideal.

Leão

Você deve ter cuidado com traições no trabalho ou com amigos, por isso tente ser mais cauteloso em tudo que faz ou diz. Um amor do passado pode procurá-lo, mas tente não fazer ilusões de retomar esse relacionamento e conheça melhor outras pessoas.

Os signos mais compatíveis com o seu serão Capricórnio e Peixes. Saia para um passeio ou uma festa com seus amigos neste sábado e momentos felizes estarão garantidos.

É uma boa hora para cuidar de você e fazer mudanças. Não deixe problemas de família o afetar e se mantenha afastado se for preciso. Seus números da sorte são 02, 11 e 89.

Tente descansar no domingo descansando para começar a semana com as energias renovadas e coragem.

Virgem

Você finalmente terá o equilíbrio que precisava em sua vida pessoal. Problemas que você teve com seu ex ou parentes começam a ser eliminados. Os solteiros encontrarão alguém de Touro ou Capricórnio, que será muito compatível no amor.

Você está passando por um período de crescimento econômico, por isso não hesite em começar os projetos que tem em mente. Você recebe um convite para viajar com pessoas queridas.

Você terá sorte com os números 06, 31 e 44. Não brigue ou discuta no trabalho, tente ser mais paciente com o que você diz e faça amizade com seus colegas para não ser prejudicado.

Libra

Este fim de semana você terá a sorte. Um amor de Aquário ou Peixes pode chegar. Tudo sairá bem com consertos e revisões. Você recebe um convite para uma festa.

Cuidado com as traições de parceiros ou colegas de trabalho; tente não confiar cegamente em pessoas e ideias. Você entra em um curso em breve. Sua sorte virá com os números 03, 19 e 22.

Continue levando uma vida mais saudável para sentir os resultados positivos em breve. Tenha em mente que você sempre resolve os problemas dos outros e dá muitos conselhos, mas este é o momento de focar em si mesmo e longe de energias tristes ou negativas.

Escorpião

Este é um momento de mudança em sua maneira de pensar. Você deve deixar para trás todos os ressentimentos para poder aproveitar sua vida.

Se você está passando por uma crise no relacionamento ou separação, peça conselhos e conte com o apoio de alguém antes de tomar qualquer decisão definitiva.

Você pode ganhar dinheiro extra, mas deve tentar economizar. Seus números da sorte são 06 e 32. Cuidado com roubos ou perdas e tente ser mais cauteloso nas ruas.

Você é convidado para passar um momento alegre em família. Tente ter hábitos mais saudáveis para não se sentir tão cansado. Aprenda a ser mais discreto e não fale sobre a vida dos outros para não atrair grandes problemas.

Sagitário

Uma gravidez pode ser descoberta. Aqueles que estão solteiros conhecerão um amor do signo de Peixes ou Escorpião, com quem podem estabelecer um relacionamento duradouro. No entanto, não se esqueça que é preciso ficar aberto à possibilidade de se apaixonar.

Você vai a reuniões de última hora; é preciso ter mais organização e atenção para não negligenciar seu desempenho no trabalho.

Você é convidado par uma festa no sábado e se diverte, apenas tente não exagerar ou beber muito álcool. Seus números da sorte são 30 e 96. Não se deixe levar nas compras e economize.

Não entre em discussões desnecessárias com seus amigos por assuntos polêmicos. Lembre-se de que você tem uma personalidade explosiva e as coisas podem tomar proporções que não deveriam.

Capricórnio

Você receberá novas propostas de trabalho; não tome decisões precipitadas e analise bem todas as suas opções. Você está no momento ideal para aumentar sua renda.

Você recebe um convite. Um amigo pedirá conselhos e é preciso apoiá-lo. Tente dormir bem para ter mais produtividade. O capricorniano solteiro conhece o amor pelo signo de Áries ou Libra; apenas tente não forçar as coisas e deixar fluir.

Seus números da sorte são 00 e 91. Tente usar a cor vermelha para atrair mais força e coragem.

Aquário

Sua força aumenta e qualquer decisão será positiva. No amor, você deve evitar ser ciumento e possessivo, lembre-se que isso pode acabar com um relacionamento.

Você recebe ajuda de alguém muito importante e inicia um projeto. Este sábado será ideal para passear com seus amigos e ter um ótimo momento, apenas evite excessos. Pare de procurar por aquela pessoa que você sabe que não é a ideal.

É preciso deixar os ressentimentos familiares de lado urgentemente e tentar se reaproximar de alguém. Você terá sorte com os números 06 e 55. Este fim de semana também pode ser focado no trabalho e estudo; analise bem suas prioridades.

Peixes

A sorte está do seu lado para iniciar um negócio ou mudar de casa. Proteja-se da inveja e das más vibrações.

No amor, você continuará apaixonado mais do que nunca e pensa em se comprometer ou dar mais um passo no relacionamento. O pisciano solteiro pode se envolver com alguém do signo de Capricórnio ou Leão.

Você terá sorte com os números 02 e 33. São tempos para renovar as energias e viver uma vida mais positiva.

Tenha cuidado com o seu nervosismo e ansiedade; tente cuidar destes aspectos e não permita que isso afete as pessoas mais próximas de você.

Você recebe um convite neste sábado. Um amigo que você não vê há muito tempo pode voltar para a sua vida.