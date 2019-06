A fim de um belo hambúrguer e uma cerveja? Confira opções fora da capital paulista

Tem combinação melhor que hambúrguer e cerveja? Para muitos, essa é a pedida perfeita para um fim de semana com os amigos ou um encontro mais alternativo.

Nos últimos anos, cervejarias artesanais começaram a pipocar em São Paulo. O paulistano pôde experimentar novos aromas e sabores, aprender sobre os diversos tipos da bebida e como ela é produzida, além fazer parte do que se tornou uma verdadeira cultura cervejeira.

Como boa parte das tendências que surgem na capital, esses bares começaram a migrar para outras cidades da Região Metropolitana do Estado.

Pode acreditar: os estereótipos — barba comprida, rock'n'roll e jaquetas de couro — são válidos nesses estabelecimentos, mas cada vez mais público cede a seus encantos. Homens e mulheres, dos mais jovens aos mais velhos, cada um com seu motivo para se reunir e apreciar uma boa cerveja.

Se a intenção é expandir o paladar — e os horizontes —, aqui vão algumas sugestões fora da capital paulista:

Brand New Beer

Eduardo Vaz, fundador do Brand New Beer, em São Bernardo / Divulgação

O bar no ABC paulsita nasceu dos sonhos do curitibano Eduardo Vaz, que conheceu a produção de cerveja em uma viagem para os Estados Unidos, em 2010. "Alguns bares em São Bernardo até tinham cerveja artesanal, mas nada de novidade. Para beber, a gente tinha que ir para São Paulo. Era sempre um problema, principalmente de transporte. Não dava para beber e voltar dirigindo, táxi era caro, não tinha transporte por aplicativo", lembra.

A inauguração do Brand New Beer foi em dezembro de 2016. O espaço foi o primeiro bar de cerveja artesanal em São Bernardo. "Isso, no começo, foi uma desvantagem. Muita gente vinha para conhecer e descobria que não tínhamos cervejas industrializadas. Mas, ao longo do tempo, fomos virando referência e conquistando público."

Além das cervejas, o BNB — como é chamado carinhosamente por seus visitantes — tem também hambúrgueres, porções variadas e sobremesas deliciosas. A faixa de preço de um copo de 500 ml da bebida varia de R$ 13 a R$ 22, geralmente, mas cervejas premiadas, importadas ou especiais podem custar R$ 39.

O diferencial do bar é o sistema de "self-service" de cervejas. A partir de créditos que você carrega em um cartão, é possível se servir nas quatro torneiras na área externa do bar. Todos os dias, a cartela de cervejas é trocada, o que pode ser uma boa oportunidade de provar coisas novas, mas também uma desvantagem, caso você apaixone muito por uma delas.

Serviço

Brand New Beer (R. Kara, 356 – Jardim do Mar, São Bernardo do Campo – SP). Contato: (11) 4332-7063. Veja também o Instagram.

Bendito Rock Burger

Hambúrguer, cerveja e rock"n"roll. Quer coisa melhor? / Divulgação

Há 3 anos na cidade de Osasco, o Bendito Rock Burger é o único lugar fora da fábrica que você vai encontrar a cerveja Juquibier, produzida em Juquitiba. O diferencial da casa são as carnes defumadas ao estilo churrasco americano e harmonizadas com cervejas de produção própria.

"Nos tornamos a primeira 'smokehouse' da cidade, proporcionando muito mais sabor ao conceito de cervejas artesanais com pratos", comemora Du-Well Dias, proprietário do bar. "Nosso cardápio é baseado na cozinha do sul dos Estados Unidos, voltada para o Estado do Texas, com hambúrgueres feitos na parrilla [churrasqueira tipicamente argentina], carnes feitas no pit smoker, que ficam defumando por até 12 horas."

Dá até para imaginar o sabor! Muito bacon, queijo cheddar, batata frita… As cervejas variam de R$ 20 a R$ 30, dependendo do estilo. Já os hambúrgueres variam de R$ 23 a R$ 30.

Serviço

Bendito Rock Burger (Av. Dr. Carlos Moraes de Barros, 218 – Vila Campesina, Osasco – SP) Contato: (11) 3654-2016. Veja também o Facebook e o Instagram.

Cervejaria Guaru

Bar foi a primeira cervejaria artesanal da cidade de Guarulhos / Divulgação

Depois de 8 anos fazendo a festa dos cervejeiros em Guarulhos, a Cervejaria Guaru, primeira de artesanais da cidade, está passando por uma reforma. Em breve, os visitantes poderão degustar o drink direto de um balcão e também conferir as 10 novas torneiras do bar. Serão 20 torneiras no total e mais quatro no estilo "self-tap", para as próprias pessoas se servirem.

O bar conta com diversos tipos de hambúrgueres e lanches de charcutaria, como salame, presunto de Parma, pastrame, entre outros, com preços que variam de R$ 25 a R$ 35. Já os chopps custam entre R$7 e R$ 20 (copo de 300 ml), dependendo do estilo. A variedade também pode agradar quem busca por novos sabores: algumas cervejas da Guarubier são fixas no cardápio e outras sazonais.

O ambiente familiar do bar permite bons encontros entre amigos e até jantares em família. Devido à reforma, o bar está abrindo apenas às sextas e aos sábados.

Serviço

Cervejaria Guaru (R. Mozart, 500 – Vila Rosalia, Guarulhos – SP) Contato: (11) 2452-9006