Cãominhada em São Bernardo terá vacinação gratuita contra cinomose no domingo

A cachorrada do ABC paulista tem motivos para se animar! Neste domingo (30), ocorre a segunda edição da Cãominhada, em São Bernardo.

A concentração dos pets e seus donos está marcada para as 9h30, em frente ao Pampas Palace Hotel, na altura do número 71 da avenida Barão de Mauá, no bairro Chácara Inglesa. A caminhada terá como destino o Golden Square Shopping, na avenida Kennedy — trajeto de cerca de 1 km.

Fechada para veículos aos domingos até as 16h, a Barão de Mauá contará com vacinação gratuita contra cinomose para os 100 primeiros cachorros. Também haverá atividades de lazer, como um caminhão adaptado com sistema de som e brinquedos infláveis para a criançada.

Evento vai fazer a alegria de pets e seus humanos / Divulgação

O que é a cinomose?

A cinomose é uma doença contagiosa causada pelo vírus CDV (Canine Distemper Virus, na sigla em inglês). Por atacar diversos sistemas do corpo, ela é considerada grave e pode ser fatal ou mesmo deixar sequelas.

As formas de transmissão mais comuns da doença são pelo ar, por contato com a secreção do nariz ou da boca de animais com o vírus e por ambientes e objetos contaminados, como brinquedos e tigelas.

A vacina é importante porque os animais podem contrair o vírus sem nunca manifestá-lo e ainda assim continuar sendo fonte de contaminação para cães e demais animais.

Existe cura para a cinomose, mas o tratamento é baseado principalmente no alívio dos sintomas — como febre, secreção nasal, diarreia e convulsões. Desta forma, o corpo do animal pode se fortalecer para combater o vírus.

Confira dicas para aproveitar a Cãominhada

Pixabay