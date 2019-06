Conheça o planeta K2-116 b; pequeno mundo rochoso descoberto pelo NASA

O exoplaneta K2-116 b, planeta fora do nosso sistema solar, foi descoberto em 2017 pela Agência Espacial Americana (NASA).

No entanto, recentemente a instituição divulgou novas informações do corpo celeste. Os dados inéditos foram compartilhados no Twitter.

Segundo a agência, o pequeno mundo rochoso (cerca de um quarto da massa da Terra) fica a 161 anos-luz de distância.

Seu "ano" (Período de tempo) é de apenas 4,7 dias terrestres – o tempo que leva para fazer uma órbita de seu pequeno planeta estrela.

Um infográfico disponível neste link também revela novos detalhes do planeta. Confira uma ilustração liberada pela entidade:

Meet exoplanet K2-116 b. It's a small rocky world (about a quarter of Earth's🌎 mass⚖️) 161 light-years away.

Its "year" is only 4.7 Earth days – the time it takes to make one orbit⭕️of its star🌟

👋little planet! We see👀 you.https://t.co/bfpgLBBXn0 pic.twitter.com/Os6wkrGo4i

— NASA Planetquest (@PlanetQuest) June 25, 2019