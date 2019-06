Os signos do zodíaco que não gostam de consolar os outros

Alguns signos do zodíaco não se sentem confortáveis quando são escolhidos como apoio e ombro de consolo pelos outros.

Confira se você faz parte desta lista:

Gêmeos

O geminiano possui uma visão ampla que ajuda bastante na hora dos conselhos. No entanto, ele está sempre ocupado demais para cuidar das pessoas que estão passando por momentos difíceis. Ele pode até estar lá quando for preciso, mas não espere alguém disposto a estar presente para ouvir todas as suas mágoas, pois ele tem muitas outras coisas para dar atenção.

Aquário

O aquariano não costuma lidar bem com momentos emotivos e se sente extremamente desconfortável quando está diante de pessoas indecisas, tristes e abaladas. Ele pode oferecer seu ombro para alguém muito querido desabafar, mas mesmo não aguentará muito tempo de conversas, lamentações e conselhos.

Sagitário

O sagitariano não quer decepcionar as pessoas e pode fingir que está lá para ouvir seu desabafo. No entanto, ele se sente mal desperdiçando sua energia com o drama e sofrimento do outro. É um pouco egoísta, mas ele prefere se concentrar em si mesmo e em novas experiências.