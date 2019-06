NASA anuncia missão espacial para estudar Titã: a lua gelada de Saturno

Titã, a lua gelada de Saturno, é o próximo alvo na corrida espacial da NASA. O novo programa foi revelado nesta quinta-feira (27) pela entidade.

De acordo com a agência, ''Dragonfly' será lançada em 2026 e chegará em 2034. O helicóptero voará para dezenas de locais promissores no corpo celeste, em busca de processos químicos prebióticos comuns em Titã e na Terra.

O equipamento aproveitará a atmosfera densa, quatro vezes maior que a da Terra, para se tornar o primeiro veículo a transportar toda a sua carga científica para novos lugares para um acesso repetitivo e específico aos materiais de superfície.

Our new @NASASolarSystem mission, #Dragonfly, will send a rotocraft-lander to explore Saturn's moon, Titan!

Why Titan? This ocean world is unique in the solar system, with organic compounds that could teach us about the origin of life itself. More: https://t.co/xP0QBwmyrV pic.twitter.com/Tmy3uYuxuK

— NASA (@NASA) June 27, 2019