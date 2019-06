Existem signos costumam ter uma maior probabilidade de serem inimigos – seja pelas diferenças marcantes das suas personalidades ou até pela excessiva semelhança.

Confira os signos que são os maiores inimigos do zodíaco:

Áries e Áries

Pode haver exceções, mas geralmente um signo com personalidade tão forte não aguenta alguém igual a ele. Além disso, eles são líderes natos e muito competitivos, o que faz com que essa relação seja uma eterna competição pela vitória e domínio.

Touro e Leão

O taurino nem sempre gosta de se colocar na linha frente das situações – bem diferente do leonino. No entanto, ambos são muito teimosos e odeiam que digam o que ele deve fazer. Essas características se tornam muito conflitantes, já que nenhum dos dois costuma ceder ou entrar em um consenso.

Gêmeos e Câncer

Os geminianos são espíritos livres e independentes, enquanto os cancerianos também são independentes, mas hipersensíveis, controladores e dramáticos. Enquanto o geminiano transforma um assunto em diversão e comédia, o canceriano leva a sério e pode se sentir extremamente ofendido. Terminam sempre batendo de frente.

Reprodução / Giphy

Virgem e Aquário

Os virginianos são analíticos e primeiro examinam uma situação antes de se aprofundar. Enquanto isso, o aquariano – criativo e impulsivo – faz o que quer e quando quer. O signo de virgem sempre acaba enxergando o de aquário como rebelde e sem escrúpulos.

Libra e Capricórnio

Embora possam atrair um ao outro, esses dois signos sempre acabam colidindo muito em suas ideias e decisões. O libriano é relaxado, enquanto o capricorniano gosta de lutar e trabalhar duro. Ambos podem ser igualmente egocêntricos, o que leva a uma relação difícil a partir do momento que eles discordarem de qualquer coisa.

Escorpião e Aquário

Escorpião e Aquário são na verdade muito parecidos em personalidade, mas estão mais inclinados a desconfiar um do outro do que manter uma amizade. Apensar de serem independentes, eles podem se incomodar com a presença um do outro e criar climas tensos envolvendo todos que convivem com eles.

Sagitário e Peixes

Sagitário prefere esconder suas emoções, enquanto Peixes é um dos signos mais sentimentais. O sagitariano não tem muito autocontrole e pode ser duro ao dizer o que pensa, algo que pode afetar e causar uma má impressão no pisciano.