O ponto fraco de cada signo do zodíaco no sexo

Devido ao seu comportamento e características, cada signo do zodíaco possui seus próprios pontos fracos, inclusive quando o assunto é a vida sexual.

Confira o ponto fraco de cada signo do sexo:

Áries

O ariano é muito sexual, mas também se entedia com facilidade. Isso pode fazer com que ele esteja sempre procurando algo novo e não dê atenção para aquilo que o parceiro mais gosta.

Touro

O taurino é sensual e sempre usa essa qualidade da melhor forma. No entanto, ele pode ter certa dificuldade de inovar e deixar o clima fluir com espontaneidade.

Gêmeos

O geminiano é do tipo que foca em tudo de forma ampla, o que pode fazer com que eles não deem atenção aos detalhes simples, mas que fazem toda a diferença na hora do sexo.

Câncer

O canceriano pode demorar em desenvolver uma química sexual que o deixe confortável quando as coisas são casuais, transmitindo sua insegurança ao parceiro.

Leão

O leonino ama ser agradado e satisfeito, o que pode fazê-lo colocar o prazer do parceiro muito de lado e quebrar o clima.

Virgem

O virginiano tende a ser detalhista e qualquer coisa que o desagrade pode reter a conexão de intimidade e acabar quebrando o clima.

Libra

O libriano pode ficar muito frustrado sexualmente por se preocupar demais com o parceiro do outro, colocando seus interesses de lado e terminando insatisfeito.

Escorpião

O escorpiano é muito aberto sexualmente e pode ter dificuldade em lidar com o limite dos outros. Além disso, eles podem comparar o desempenho dos parceiros em vez de aproveitar o momento.

Sagitário

O sagitariano pode ter medo do compromisso e limitar as conexões emocionais que o sexo pode trazer. Com isso ele também limita o carinho, o toque e se entregando a experiência.

Capricórnio

O capricorniano pode demorar em se sentir realmente à vontade e expor seus desejos e preferencias ao parceiro.

Aquário

O aquariano deixa muito evidente o que sente e pode mostrar seu desagrado até com coisas pequenas, sem se preocupar em cortar o clima do outro.

Peixes

O pisciano é imaginativo e pode focar muito em suas fantasias, deixando as necessidades do outro um pouco de lado para suprir apenas as suas.