Como cada signo do zodíaco será afetado pela entrada de Mercúrio em Leão

Em 26 de junho Mercúrio entrou em Leão, onde ficará até 19 de julho. Este planeta que governa a comunicação pode influenciar a forma de se expressar e os relacionamentos de todos os signos do zodíaco.

Confira como cada um será afetado durante esta fase:

Áries

Você se sentirá mais animado com a vida e deve confiar no seu poder de tomar as rédeas da situação e transformar em algo positivo. Planeje, se corrija e não tenha medo de falar ou agir; siga seu caminho consciente de que planos não saem perfeitos, mas podemos sempre melhorar.

Touro

Abrace a paciência, por mais que pareça complicado. É hora de enxergar ainda mais o valor do trabalho duro, persistência e até mesmo das rotinas – afinal, são elas que nos acompanham a maior parte do tempo e podem nos entusiasmar a tentar coisas novas.

Gêmeos

Seu carisma aumenta e a chance de conhecer novas pessoas também. Aproveite este momento sem dramas, evitando situações tóxicas ou tomar decisões importantes no calor do momento. É hora de aproveitar que a atenção está voltada para você de maneira positiva.

Câncer

Sua energia materna pode se tornar autoritária e isso deve ser concentrado em uma liderança positiva usada para o bem maior de todos. Foque no sentimento e necessidades das outras pessoas para que esta fase seja aproveitada da melhor forma, especialmente no trabalho e como líder.

Leão

Sua criatividade se expande e seus esforços começam a ter resultados. É hora de começar a fazer mudanças e deixar que elas alterem tudo ao seu redor para melhor. Qualquer iniciativa é importante e pode ter um impacto enorme.

Virgem

Sua persuasão aumenta e essa habilidade de conseguir o que quer deve ser benéfica para você sem afetar as outras pessoas negativamente. É hora de se conectar mais profundamente com quem o rodeia e comemorar as vitórias deles também; você verá como sua satisfação com a vida ganhará uma nova perspectiva.

Libra

Fase de energias divertidas e extravagantes para você. No entanto, é preciso aproveitar este momento com mais responsabilidade, controlando a impulsividade, gastos desnecessários e consumos exagerados. Esteja mais atento a recarregar suas energias e viver experiências de convivência satisfatórias.

Escorpião

Não é fácil para você, mas certos momentos pedem descanso e atitudes simples. É hora de dar mais atenção e tempo a coisas pequenas que o deixam contente e lembranças que o farão sorrir no futuro. Pausar e apreciar os detalhes compõe uma forma sábia de buscar felicidade.

Sagitário

Valorize seu bom humor e escolha ser feliz sem culpa. Não tenha medo de viver momentos importantes ao lado de alguém e inspire sinceridade nas suas ações.

Capricórnio

Esta fase pode ajudá-lo a se expressar melhor, inclusive o convidando a enfrentar seus medos e as consequências que eles tiveram. No entanto, é preciso parar de tentar alcançar sempre a perfeição. Lembre-se que achar respostas nem sempre é algo fácil, mas o resultado sempre será libertador.

Aquário

Não se detenha e experimente deixar fluir. Quando desapegamos de restrições e tempos podemos explorar melhor nossa criatividade, sentimentos e até mesmo trabalhar para melhores resultados em longo prazo. Dê uma “limpada” na agenda e fique aberto a surpresas.

Peixes

Você deve levar as coisas ainda mais para o lado pessoal e assumir uma profundidade emocional que aproximará pessoas. É hora de mostrar quem você é e o que sente. Ainda assim, lembre-se de se concentrar em dar sem se preocupar com receber, para que sua energia não se desestabilize.