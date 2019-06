Sucesso nacional, Garena Free Fire terá foco especial nos jogadores brasileiros

O título Free Fire, um dos jogos battle royale mobile mais populares do mundo, está multiplicando esforços para melhorar o game e construir uma comunidade ainda mais forte no Brasil.

Para melhor atender os jogadores brasileiros, Free Fire estabeleceu recentemente uma equipe local no país que vai se concentrar em se aproximar da comunidade, além de aprimorar suporte técnico e atendimento ao cliente.

O time também vai trabalhar na criação de conteúdo local para os jogadores, de forma que os fãs brasileiros possam desfrutar de uma experiência ainda mais imersiva e emocionante, conforme revelou em comunicado.

O game tem sido um sucesso global, com mais de 450 milhões de usuários registrados e mais de 50 milhões de usuários ativos diários, segundo dados de maio. De acordo com o App Annie, Free Fire foi o 4º jogo mais baixado do mundo em 2018, combinando Apple App Store e Google Play Store. No ano passado, Free Fire também foi o principal jogo no Brasil, considerando usuários ativos mensais.

No mundo dos eSports, o título ganhou reconhecimento: no início deste ano a franquia de battle royale realizou a Copa Mundial de Free Fire, após eliminatórias em nove regiões do mundo. Houve um pico de 401 mil espectadores simultâneos assistindo à transmissão do torneio no Youtube. No total, mais de 5 milhões de brasileiros viram o campeonato.

Ariano "Kronos" Ferreira, jogador brasileiro, foi coroado o MVP (Most Valuable Player) durante o campeonato, destacando ainda mais a proeminência do país na comunidade global de Free Fire. Juntamente com quase 7 mil outros jogadores, Kronos estará progredindo para a 2ª Temporada do Free Fire Pro League 2019, que conta com quase 1.700 equipes brasileiras participantes. A final acontecerá no dia 20 de julho, na cidade de São Paulo.

"Estamos empolgados em expandir nossas ofertas de serviços para a comunidade do Free Fire, altamente engajada e entusiasta, no Brasil", afirma Jason Ng, vice-presidente de parcerias estratégicas da Garena. "Nossa equipe local irá focar na construção de conexões ainda mais fortes com a nossa comunidade e no entendimento de suas necessidades, para que possamos continuar proporcionando a ela uma experiência emocionante e agradável".

Com informações do Free Fire

