Dieta cetogênica: quais são as principais frutas liberadas para consumo?

Um dos maiores mitos da dieta cetogênica é pensar que o consumo de frutas deve ser praticamente zerado. É até compreensível em um primeiro momento se levarmos em consideração que a ingesta de carboidratos deve ser bem reduzida e a de açúcares a mínima possível.

No entanto, não precisa ser necessariamente assim, é o que diz o sítio estrangeiro draxe.com. Segundo a publicação, o abacate e as azeitonas são dois bons exemplos.

O primeiro é rico em ácidos graxos de boa qualidade, e em fibras, que são carboidratos de absorção lenta, porém importantíssimos para a digestão. A segunda contém boas quantias de ácidos graxos e conteúdo de açúcar próximo de zero.

Já falamos sobre quais são as frutas com o menor conteúdo de açúcares, e a lista abaixo é de extrema ajuda para quem está começando na dieta e ainda se sente inseguro com as regras um pouco fora do comum.

10 frutas que são liberadas na dieta cetogênica