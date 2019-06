Conheça 5 formas que o colágeno pode turbinar a sua saúde

Fortalece pele, unhas e cabelo

As principais funções do colágeno são manter a elasticidade da pele, hidratação e suavidade. Pelo menos é o demonstrou um estudo que deu colágeno como suplemento para mulheres de 35 a 55 anos de idade, todas elas apresentaram os benefícios depois de 12 semanas de análise.

Assim como ótimo para a pele, ele também pode ser a substância necessária para reverter a queda de cabelo ou até mesmo fortalecer as unhas.

Segundo o sítio estrangeiro Draxe.com, um estudo publicado no Journal of Investigative Dermatology descobriu que “existe uma relação essencial entre a regeneração folicular e matriz extracelular (ECM), que pode indicar uma possível terapia para queda do cabelo”.

Reduz dores e degeneração das articulações

Falta de colágeno pode causar rigidez nos tendões e ligamentos. À medida que envelhecemos, suplementos de colágeno tornam-se essenciais, pois um estudo recente descobriu que ele é um ótimo aditivo para tratamentos de osteoartrite e outros problemas degenerativos de articulação.

Acelera o metabolismo

Uma dos principais papéis da glicina, um dos aminoácidos que compõem o colágeno, é converter glicose em combustível para suprir o tecido muscular. Com isso, a proteína ajuda no aumento de massa magra e dessa forma acelera o metabolismo. Manter a massa muscular em níveis saudáveis é importante para qualquer ser humano porque ela mantém a postura e ajuda na conservação da saúde óssea.

Melhora saúde do fígado

Estudos mostraram que o colágeno pode ser uma ótima arma contra a intoxicação do órgão causada por álcool. Um caldo de ossos pode ajudar a desintoxicar o fígado, como relata o sítio draxe.com.

Melhora saúde cardiovascular

Um outro aminoácido abundante no colágeno é a estrela por trás deste benefício. Estamos falando da prolina, que é responsável pela elasticidade e fortificação das cartilagens. Além disso, de acordo com a publicação, ela é essencial no reparo de artérias e ainda ajuda a controlar o colesterol.