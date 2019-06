Confira todas as novidades liberadas na última atualização do Garena Free Fire

Separamos todas as novidades liberadas na última atualização, nesta quarta-feira, do Garena Free Fire. Confira:

Modo Ranqueado (Nova Patente e melhoria no sistema de pontos):

“Nosso objetivo com o modo ranqueado foi sempre de dar um ambiente justo e competitivo aos jogadores para que eles possam demonstrar suas habilidades no mais alto nível. Hoje, o sistema de cálculo de pontos ranqueado torna isso um pouco mais difícil para os jogadores de rank alto chegarem aonde de fato merecem estar, o topo.

Com a atualização, estamos fazendo com que as perdas de Pontos Ranqueado sejam menos severas para jogadores de alto nível, tornando o caminho até o topo mais justo. Além disso, percebemos que há uma disparidade muito grande de habilidade entre os jogadores de níveis mais alto no próprio nível Mestre, então estamos adicionando um novo rank chamado Desafiante. O tier Desafiante terá apenas 300 vagas por região para definir de fato quem são os melhores de cada região.”

Os 300 melhores jogadores de cada região serão colocados no nível "Desafiante" que será atualizado todo dia.

Melhoria no sistema de cálculo de pontos para o rank Diamante e acima.

Adicionado banners e avatares animados como recompensa da temporada para o rank Desafiante.

Novos itens adicionados na Loja de Troca de Token Ranqueado.

Salas Personalizadas

“Percebemos influenciadores e streamers criando modos de jogo daora demais para seus fãs usando salas personalizadas e queremos dar a chance deles fazerem algo ainda mais legal. Porém, é meio complicado organizar essas “brincadeiras” para que todos possam jogar e entender o que tá pegando".

"Com isso em mente, adicionamos mais configurações para as salas personalizadas, de modo que será mais fácil para os nossos jogadores e influenciadores criarem seus próprios modos de jogo.” As seguintes configurações estarão disponíveis:

Munição ilimitada

Dano na queda

Habilidade de Personagem

Mercadorias

Airdrop

Novo Item – Kit de Reparo (Disponível nos dois mapas – Modo Casual):

“Neste momento, existem opções limitadas para nossos jogadores consertem seus coletes. Estamos adicionando o kit de reparo para que os jogadores possam ter uma nova armadura após uma batalha ao invés de ter que sair buscando por uma nova.”

Use para reparar 100 de durabilidade de seu capacete e colete.

Novo Personagem – Rafael (Disponível na loja):

“Estamos adicionando uma diferenciação à zona vermelha já existente. Em vez de causar dano aleatório aos jogadores, os jogadores dentro da zona Tóxica são forçados a sair, ou correm o risco de perder sua armadura e até mesmo a vida.”

A zona tóxica pode aparecer aleatoriamente ao invés da zona vermelha.

A zona tóxica irá corroer a armadura dos jogadores. Jogadores perderão vida quando sua armadura chegar a 0.

Zona Tóxica (Apenas em Bermuda – Casual):

“Estamos adicionando uma torção à zona vermelha existente. Em vez de causar dano aleatório aos jogadores, os jogadores na zona Tóxica são forçados a se afastar, ou então correm o risco de perder sua armadura e a HP. ”

Zona tóxica pode aparecer aleatoriamente em vez da zona vermelha.

Zona tóxica irá corroer a armadura dos jogadores. Os jogadores perderão HP quando sua armadura estiver esgotada.

Zona Perigosa (Disponível no Purgatório – Casual):

“A zona perigosa foi bem recebida pela comunidade, e vimos jogadores gostaram tanto do loot alto quanto dos confrontos. Agora estamos trazendo a Zona Perigosa também para o Purgatório no modo Casual!”

Loot automático (Agora, com mais opções para selecionar quais itens serão escolhidos automaticamente):

“O loot automático é algo popular para muitos jogadores, mas pode ser frustrante quando enche sua mochila com itens que você não deseja usar. Agora você pode personalizar suas configurações de loot automático para que seus itens preferidos sejam pegos.”

Manual Free Fire (Disponível no Lobby):

“Estamos adicionando esse recurso para que os jogadores possam ver sua jornada no Free Fire. Daremos recompensas aos jogadores quando eles experimentam armas diferentes, interagirem com novos objetos e quando o nível de suas conta subir. Explore o mundo do Free Fire e ganhe novos prêmios bônus".

ARMAS E EQUILÍBRIO

Na nova atualização, foram liberadas pelo menos 8 novas armas para os jogadores do game Garena Free Fire. Confira:

Metralhadora – NOVO!

CG-15

M79

M14

VSS

SKS

XM8

AN94

Rifles Sniper

“Os rifles Sniper são feitos para preencher o nicho de combate a longa distância. No entanto, vimos que os rifles de assalto são quase sempre preferidos aos rifles Sniper que são feitos para essa finalidade. Os rifles de assalto com miras de longo alcance tendem a se equiparar ou ser até melhor que os rifles Sniper na maioria das situações de longo alcance.

Estamos dando um buff no dano dos Rifles Snipers para deixa-los com um desempenho melhor. O hitbox para os tiros de Sniper também será levemente aumentado, facilitando atingir alvos em movimento. No entanto, também estaremos reduzindo a taxa de disparo das Sniper para garantir que haja uma janela de tempo para os oponentes reagirem.

Vamos monitorar essa mudança de perto para garantir que ela tenha um impacto positivo na jogabilidade. ”

Segundo a empresa, outras melhorias também foram liberadas no game Garena Free Fire. Confira todas neste link.

Com informações da Garena

