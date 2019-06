WhatsApp terá novo recurso para evitar ‘confusões’ dos usuários no app de mensagens

O WhatsApp terá um novo recurso para evitar ‘confusões’ dos usuários no popular aplicativo de mensagens instantâneas.

A versão beta para Android revela uma função que avisa quem é o destinatário de mídias enviadas no bate-papo, como revelado pelo site especializado WABetaInfo.

Além da foto no topo, a plataforma passa a mostrar o nome do contato que receberá o material no canto inferior da tela. Ainda em teste, a novidade deve ser liberada em breve.

Mudança no PIP

O app de mensagens também testa uma mudança no funcionamento do modo Picture-in-Picture (PIP). Segundo o site, o recurso deverá ser aprimorado.

LEIA TAMBÉM: