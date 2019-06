Tecnologia: ASUS lança o primeiro Zenbook fabricado no Brasil

A ASUS anunciou nesta terça-feira a nova linha de notebooks da série Zenbook que está lançando no mercado brasileiro, entre eles o Zenbook 14, o primeiro da série totalmente fabricado no Brasil.

Toda linha Zenbook possui design com foco na portabilidade e desempenho. São extremamente finos e leves (1,09 kg, no caso do 14), com formato próximo de uma folha de papel A4. Fácil de carregar, manusear, e sobretudo, potentes.

Zenbook Pro 14

Foto: Divulgação

O ZenBook 14 apresenta um conjunto completo de componentes de alto desempenho, incluindo a última geração de CPU quad-core Intel Core i7 de 8ª geração, 8 GB de RAM, SSDs ultrarrápidos e Wi-Fi de classe gigabit.

Esse modelo inclui um novo e exclusivo recurso chamado de NumberPad. O tradicional touchpad vira uma tela com teclado numérico iluminado por LED, o que resolve o antigo problema da falta de teclado numérico nos notebooks compactos tradicionais

Com tela NanoEdge de 13 polegadas, tem uma resolução Full HD.

Zenbook Pro 14

Foto: Divulgação

A versão Pro 14 do Zenbook também foi pensada para melhorar a portabilidade, mas o que o diferencia de seu irmão é o foco no desempenho gráfico. Prova disso é a resolução da tela de 14 polegadas em Full HD com certificação Pantone para cor, ideal para quem necessita de fidelidade de cor e imagem acima da média.

Outro diferencial desse modelo é a tela secundária, o ScreenPad, que possibilita uma nova forma de trabalho e gerenciamento de produção em notebooks de modelo compacto.

O ZenBook Pro 14 é equipado com o processador Intel Core i7 da 8ª geração, 16GB de memória RAM e armazenamento rápido SSD PCI-e de 512 GB. O desempenho gráfico está garantido com o processador NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Max-Q e 4GB de memória GDDR5 dedicada para processamento gráfico.

ZenBook Pro 15

Foto: Divulgação

O Pro 15 é um Pro 14 com processadores ainda mais rápidos e definição de tela levada aos limites da imaginação. A tela NanoEdge deste modelo tem 15 polegadas e uma resolução de ultra HD (4K), além da certificação de cor Pantone, que garante uma resolução de cor extremamente realista.

Também traz o ScreenPad exclusivo da marca, que transforma o touchPad em uma extensão da tela principal.

Para garantir a velocidade de informação, é equipado com processador Intel Core i9 de 8ª geração, 16GB de memória RAM e armazenamento rápido SSD PCI-e de 1 TB. Traz ainda processador NVIDIA® GeForce® GTX 1050Ti e 4GB de memória GDDR5 dedicada para processamento gráfico.