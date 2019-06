Os signos que são os namorados mais difíceis de aguentar do zodíaco

Pode não ser uma regra, mas alguns signos do zodíaco tendem a ser bastante difíceis de lidar quando o assunto é relacionamento. Isso acontece porque eles possuem características egoístas e um temperamento complicado.

Confira se você está na lista:

Áries

Gosta que as coisas aconteçam no seu ritmo e somente do seu jeito. Dessa forma, ele costuma tentar controlar ou dominar as pessoas com quem se relaciona. Seu temperamento é difícil e às vezes pode ser frio e muito crítico em seus comentários.

Escorpião

É um dos signos mais controladores e exigentes do zodíaco. Além disso, as pessoas regidas por esse signo desenvolvem um excesso de ciúmes que atrapalha o relacionamento.

Eles podem ser frios na hora de tomar decisões e distanciar o parceiro (a) quando este não alcança as expectativas que eles idealizavam.

Virgem

Como um bom signo de terra, é um dos mais críticos do zodíaco. Ninguém aguenta por muito tempo alguém que procura sempre a perfeição e faz comentários ácidos.

Eles possuem dificuldade em demonstrar seus sentimentos e isso, em um relacionamento, pode se tornar um grande problema.