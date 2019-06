O que cada signo do zodíaco deve fazer para receber julho da melhor forma

No último dia 21 de junho o Sol entrou em Câncer, onde permanecerá até 23 de julho. Esta temporada promete colocar em destaque alguns aspectos na vida de cada signo e pedir maior atenção para determinadas questões.

Confira como cada signo do zodíaco deve receber esta fase no próximo mês:

Áries

No próximo mês é preciso fortalecer seu vínculo com as pessoas que o apoiam e estão do seu lado. Suas necessidades podem ser ainda mais satisfeitas se você for mais empático e sensível aos sentimentos dos outros. Compaixão não é uma debilidade e deve ser aplicada mais do que nunca.

Touro

É hora de ter uma maior e mais profunda conexão com as pessoas que convivem com você. Falar e ouvir com o coração irá contribuir para novas ideias, perspectivas e proximidade, podendo atrair mais atenção e destacá-lo positivamente dos demais – o que fará muita diferença e pode trazer oportunidades.

Gêmeos

É hora de focar no que você precisa e em começar a agir para alcançar, sempre com um plano seguro e bem estruturado. Não tenha medo de abraçar novas ideias e explorar seu talento, especialmente em assuntos que envolvem trabalho e finanças.

Câncer

Esteja aberto ao crescimento pessoal mais do que nunca. Julho é tempo de entrar em contato com o seu interior e seus desejos mais profundos. Não ignore aquilo que sente e os talentos que possui. É hora de se revelar ao mundo!

Leão

Aproveite o próximo mês para recarregar suas energias se concentrando em você: se conecte com seu eu interior, sonhos e intuição. Para se reinventar é preciso praticar o autodescobrimento. Não tema ficar sozinho e dentro de casa; dar um tempo também é uma necessidade.

Virgem

Ajude e se conecte com as pessoas queridas e que o apoiam. Se você sente que a forma que faz as coisas não tem funcionado, procure novas inspirações e perspectivas para enxergar o mundo, sendo positivo e trabalhando em equipe.

Libra

É hora de lutar por suas ambições com entusiasmo, especialmente em tudo o que envolve sua carreira e trabalho. Trabalhe duro, mas também cuide do seu lado emocional para poder aproveitar ainda mais esta fase de ascensão e oportunidades.

Escorpião

Abrace essa sensação de descobrir novas paixões e aventuras, mas tenha cautela com as atitudes impulsivas. Este é o momento de descobrir, viajar e sair da zona de conforto para se expandir ainda mais suas experiências.

Sagitário

Já não tenha tanto medo de se relacionar profundamente e afaste todas estas exigências superficiais do seu coração. Você pode conhecer alguém novo, mas não deve se deixar assustar e sim permitir que a intimidade flua de uma forma mais intensa.

Capricórnio

Seu signo sempre será independente e a conexão de parceria com os outros não deve ser limitada por medo de perder liberdade ou força. É hora de sintonizar suas necessidades emocionais e a dos outros para ter relações ainda melhores. Mais do que nunca, dê e receba apoio sem receios.

Aquário

O próximo mês deve vir acompanhado de muito autocuidado e sintonia com os próprios sentimentos. É hora de se preocupar e apoiar a si mesmo para se nutrir de melhor energia, pensamentos e sensações. Tudo isso ajudará ao seu crescimento e força para encarar a vida.

Peixes

É hora de focar nas necessidades do seu coração e vida amorosa. Faça isso de forma divertida e aberta, descobrindo aquele lado juvenil que todos guardamos e ajuda não só a ter esperança, mas também estimula a vontade de arriscar, provar o novo e seduzir.