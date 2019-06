Feng Shui indica cristais e pedras para a área de sucesso e fama no seu lar

A autorrealização, em todos os aspectos da vida, está no Guá do Sucesso. A fama tem a ver com sua imagem no presente, sua visão de vida (onde quer chegar) e sua reputação (a visão que os outros têm de você), que é a forma que você caminha pelo mundo. É importante fazer a sua luz (que é demonstrada pelas suas ações) brilhar e iluminar os outros.

Para ativá-lo, identifique onde fica esse canto em seu lar, aplicando o Baguá na planta baixa do imóvel, e decore-o com objetos relacionados às cores, formas e elementos a seguir.

Cores: Vermelho

Vermelho Formas: Triangulares

Triangulares Elemento: Fogo

CRISTAIS INDICADOS

Quartzo rutilado ou sagenítico

Também chamado de cabelo de Vênus, é relacionado ao estímulo da força vital e da energia positiva. Com um alto poder condutivo e penetrante, ajuda também a se livrar de resistências, aqueles pontos onde é mais difícil fazer a mudança (necessária), como hábitos destrutivos, padrões mentais negativos e apegos. Facilita a comunicação com seu próprio impulso de aprimoramento pessoal.

Jaspe Pele de Leopardo – Leopardita

Conhecida como a “pedra da verdade” ajuda a desmascarar pensamentos e sentimentos, revelando hipocrisia e mentiras e ajudando a identificar as pessoas falsas. Estimula o sucesso nos negócios e a criatividade. Ajuda a avaliar as situações com clareza, enxergar a realidade, encontrar equilíbrio entre a escuridão e a luz, ouvir a voz interior e manter a integridade.

Cornalina

Ajuda a se manter no presente, restaura a vitalidade e a motivação, estimula a concretização de metas difíceis. Proporciona coragem, estimula mudanças positivas, oferece motivação para o sucesso nos negócios e em outras áreas da vida também. Ajuda na autoconfiança, combate a negatividade, estimula o lado analítico, ajuda na concentração e clareia a percepção.

Limpeza dos Cristais

A limpeza tanto física quanto energética é muito importante. Sempre que comprar um cristal em uma loja faça uma limpeza. É importante repetir o processo de limpeza e energização dos cristais e pedras de tempos em tempos. Você pode escolher uma vez por mês, uma vez a cada três meses ou seguir sua intuição e fazer a limpeza quando achar e sentir necessário.

Caso não queira repetir sempre todo o processo de limpeza, tenha um bastão de selenita entre as pedras ou um pedaço de selenita gipsita bruta para que possa colocar o cristal sobre a mesma durante algumas horas. Aprenda a limpar e energizar seus cristais e pedras.

Co-autoria: Simone Kobayashi

Cris Ventura

Encantou-se com o Feng Shui a partir das aplicações da arte milenar em sua casa e dos resultados em sua vida. Ministra palestras e presta consultorias para residências e empresas.

[email protected]