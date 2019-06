Em nova atualização do Free Fire, Garena deve consertar a mecânica de algumas armas

Programada para iniciar hoje, a atualização do game Free Fire que dará início à 10ª temporada deve vir com uma série de novidades, muitas delas pedidas pelos fãs do jogo mobile.

Em um post no twitter oficial do jogo em português foi anunciado um rebalanceamento de algumas armas que estavam irritando alguns jogadores.

Algumas receberam bônus de dano e taxa de disparo reduzidos como é o caso das arma de longo alcance, a KAR98K e a AWM. Outras tiveram a taxa de disparo aumentada, como é o caso da SKS e da M14.

AN94, uma grande reclamação dos usuários, teve dano aumentado em 3% e recuo diminuído em 100%. A XM ganhou em precisão e a VSS e dano. Segundo a postagem, a CG15 foi removida dos modos casual e ranqueado.