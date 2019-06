Dieta cetogênica: quanto tempo leva para você entrar em cetose?

A dieta cetogênica é um dos maiores fenômenos mundiais nos últimos anos. A proposta de reduzir a ingesta de carboidratos a 10% e aumentar a de ácidos graxos a 55% do total diário se mostra um grande desafio.

Tudo isso com a promessa de entrar em cetose, um estado metabólico que o corpo humano passa a queimar gordura para produzir energia. A troca de fonte de energia que a dieta requer é um dos principais fatores para chegar ao estado desejado.

De acordo com o sítio estrangeiro HealthLine, a cetose é um estado no qual o corpo converte moléculas de gordura em cetona, que é usado como principal fonte de energia quando a glicose no sangue é limitada.

Desta maneira, cortar o consumo de carboidratos drasticamente é a chave para atingi-la, pois estes são transformados em glicose pelo sistema digestivo. A redução obrigará o corpo a utilizar glicogênio, um tipo de açúcar muscular, como energia. Ao final dos estoques, ele passará a usar cetonas.

Segundo os sítio HealthLine, o processo varia de pessoa para pessoa podendo levar de dois a quatro dias. No entanto, algumas pessoas podem encontrar dificuldade e levar pouco mais de uma semana.

Os fatores preponderantes são a quantidade de proteínas, carboidratos e gorduras que estão sendo ingeridos, a idade, metabolismo e volume de atividade física diária.