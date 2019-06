Confira 4 erros que os homens cometem quando estão fazendo sexo

Não é de hoje que alguns homens não sabem como fazer as mulheres felizes na cama. o que e muito comum é pensar que sabe o que deve ser feito e nem levar em conta as necessidades da companheira.

O sítio estrangeiro Web MD compartilho uma lista com 4 erros bem comuns que os homens comentem vez ou outra e que possivelmente estão atrapalhando o prazer do casal na cama.

O sexo começa fora do quarto

Homens se excitam como uma lâmpada. O tesão masculino acende tão facilmente como uma e, para as mulheres, no entanto, o relógio funciona um pouco diferente, segundo o terapeuta sexual Ian Kerner.

O especialista indica que o ato deve ser pavimentado ao longo do dia, ou do encontro. Abrace bastante, beije-a, crie intimidade e divirta-se antes de tudo. As mulheres que se sentem mais seguras, tendem a ficar mais tranquilas na cama.

Nunca pense que você sabe o que ela quer

De acordo com Kerner, a quantidade de mulheres que fingem orgasmos não mudou nada nos últimos 20 ou 30 anos. Logo, se ela não está curtindo, pode ser que o homem nem tenha percebido.

O terapeuta encoraja os homens a perguntar às mulheres. Abrir o diálogo é o mais importante e fará com que todos fiquem satisfeitos ao final.

O seu plano infalível sempre pode falhar

Não pense que o que dá certo algumas vezes sempre dará certo. Segundo a terapeuta sexual, Sari Cooper o que funciona pode depender do humor e do ciclo menstrual. “Em alguns momentos, os mamilos estão mais sensíveis, em outros as genitais formigam e causam mais incômodo”.

Quando acha a mina de ouro, gaste um tempo ali. Segundo especialistas muitas mulheres reclamam que quando a coisa começa a ficar boa, os homens vão logo trocando de tarefa. Cuidado!

Sexo vai além da interação física

Brinque mais e abra a cabeça para outras formas de preliminares. Kerner ressalta que “homens focam mais no estímulo físico e esquecem o estimulo mental”.

Enquanto os homens ficam excitados pelo que eles veem, as mulheres fantasiam bem amis durante o sexo. Entre na brincadeira e compartilhe alguma memória ou fantasia.