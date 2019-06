Cientistas da NASA descobrem dois novos planetas do tamanho da Terra

Cientistas da Agência Espacial Americana (NASA) descobriram recentemente dois novos planetas do tamanho da Terra.

Uma equipe internacional de astrônomos utilizava o instrumento espectrográfico CARMENES no Observatório de Calar Alto, na Espanha.

Estes planetas, entre os mais "leves" encontrados até agora em órbita ao redor de outras estrelas, foram detectados usando o método wobble – observando movimentos sutis na estrela enquanto os planetas orbitantes os puxam para um lado, depois para outro.

An international team of astronomers discovered two new Earth🌎-sized exoplanets – Teegarden's Star b and c. They orbit⭕️ an ultracool, red dwarf😎 less than 13 light-years away.

