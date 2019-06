Quanto custa a carne bovina no Japão? Cortes argentinos estreiam com preços ‘baratos’ nesta semana

Esta semana a carne bovina argentina entrou de vez no mercado japonês. E o que chamou a atenção foram os preços praticados para as primeiras peças vendidas em Tokyo.

Em uma feira que está sendo realizada nesta semana, os moradores de Osaka podem provar o que os Hermanos têm a oferecer. O problema talvez seja o preço dos cortes argentinos. Cerca de 100 dólares o quilo.

Para nós brasileiros e também para os argentinos isso é impressionante, mas no Japão essa é uma das maiores vantagens de comprar a carne sul-americana.

Ya empieza a vender la #carne bovina Argentina en Supermercado con los precios competitivos!! Un gran shopping #itoyokado, como Carrefore , va a hacer la feria de los productos argentinos en Osaka justo en la ocasión de ⁦@g20org⁩ Osaka! Vea vídeo! https://t.co/SFwlNALf1s — Noriteru Fukushima (@EmbFukushima) June 26, 2019

O embaixador japonês na Argentina foi um dos que comemorou o acordo com um post no Twitter

Segundo o sítio La Nación, além de os consumidores relatarem que é a mais macia, as peças estão saindo 20% mais baratas do que as carnes bovinas do mercado japonês.

As outras concorrentes são a carne bovina criada e abatida no próprio Japão, que pode ser entre 20% e 60% mais cara, e a americana, que custa 20% a mais.

A iniciativa que envolveu a embaixada da Argentina no Japão, não só promoveu a venda dos famosos cortes de carne como também outros produtos típicos, como o doce de leite, lagostin, merluza, mel e outros produtos do país.