Parceria entre vodka e coletivo LGBT+ vai capacitar profissionais em SP

A partir desta quinta-feira (27), a Absolut vodka e a Batekoo, coletivo LGBT+ de representação negra e periférica, irão dar início ao Projeto AB. em São Paulo.

A iniciativa vai contar com oficinas e workshops para capacitar profissionalmente bartenders, fotógrafos, videomakers, hostess, seguranças e outras ocupações dentro do universo de produção cultural, além de gerar empregabilidade e fomentar o empreendedorismo LGBT+.

Haverá também uma programação especial de festas da Batekoo com venda de ingressos revertida para a produção e manutenção da grade de cursos do Projeto AB..

Segundo os organizadores, a meta é conectar os participantes a cerca de 800 oportunidades de trabalho no período de seis meses. "A ideia é promover mais do que uma campanha de celebração – e sim um primeiro passo para estabelecer uma política perene de ações afirmativas da marca para a comunidade LGBT+ no Brasil”, explica Renata Valente, gerente de marca de Absolut Brasil.