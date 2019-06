Pensa em viajar ou fazer intercâmbio? Bate-papo em shopping de SP pode tirar suas dúvidas

Se você está pensando em viajar ou fazer um intercâmbio, que tal tirar dúvidas com quem já passou pela experiência? Nesta terça-feira (25), vai rolar um bate-papo com os influenciadores digitais Thiago Correa e Michelle Alves, que ficaram famosos pelas incríveis fotos de viagens que compartilham nas redes sociais.

O encontro está marcado para as 19h30 no espaço Galaxy Studio Brasil, espaço da Samsung localizado no Shopping Eldorado (Av. Rebouças, 3970 – Pinheiros).

Thiago é famoso por suas fotos deslumbrantes — cada uma delas conquista cerca de 20 mil curtidas no Instagram.

Já Michelle é dona do maior canal de intercâmbio do Youtube e visitou mais de 20 países.

Para participar, os interessados poderão se cadastrar no próprio Galaxy Studio Brasil com pelo menos uma hora de antecedência. Após o workshop, haverá um espaço para que o público interaja com os convidados.

Os encontros ocorrem até o dia 30 de junho.

Ficou interessado?

Galaxy Studio Brasil

Onde? Shopping Eldorado (Av. Rebouças, 3970 – 1º Piso – Pinheiros, São Paulo)

Quando? De 5 a 30 de junho.

Horário: Segunda a sábado, das 10h às 22h; Domingo das 14h às 20h. Inscrições para os Galaxy Wokshops terão início às 18:30h às terças e quintas.