Novo medicamento apelidado de 'viagra feminino' é aprovado nos EUA

Um medicamento apelidado de "viagra feminino" foi aprovado nos Estados Unidos pela FDA, agência que regulamenta alimentos e remédios no país.

O Vyleesi (bremelanotide) possibilita um novo tratamento para mulheres pré-menopausa que sofrem com a perda do desejo sexual. A recomendação é aplicar a droga por meio de uma injeção na coxa ou no abdômen pelo menos 45 minutos antes da relação sexual.

Segundo a FDA, o remédio ativa os receptores de melanocortina, mas o mecanismo pelo qual melhora o desejo sexual relacionada é desconhecido.

Entre os efeitos colaterais estão náuseas, vômitos e dor de cabeça, além do aumento da pressão arterial. Por este motivo, o medicamento não é recomendado para pacientes com pressão alta ou doenças cardiovasculares. Além disso, o "viagra feminino" pode diminuir significativamente os níveis de naltrexona, usada no tratamento de dependência de álcool ou opiáceos.

O Vyleesi será comercializado pela farmacêutica AMAG Pharmaceuticals.