Escape furadas: Confira dicas para evitar superexposição em redes sociais

Vivemos em uma época em que tudo é compartilhado. O surgimento de sites e plataformas de redes sociais abriram uma nova maneira de compartilhar todos os tipos de informações pessoais.

O fenômeno digital não é o risco em si, mas o problema de fato está relacionado ao tipo de informação que é compartilhada e que tem acesso a ela. É importante parar e analisar os riscos aos quais você está sendo exposto ao compartilhar informações pessoais nas redes sociais.

Também é recomendável configurar as permissões dos aplicativos para filtrar quem pode ver as atividades, revelou a empresa especializada ESET. Levando em conta que a maioria dos usuários geralmente usa mais de uma rede social, é provável que um criminoso crie um perfil bastante detalhado de uma vítima, coletando apenas informações sobre seus perfis e atividades de cada uma de suas contas nas redes sociais.

Saturadas com informações pessoais, as redes sociais tornaram-se um território ideal para criminosos. Usando sites como ferramentas de reconhecimento, um invasor pode enviar uma mensagem direcionada (spearphishing) na qual ele tenta persuadir um usuário a visitar uma página falsa, que parece ser legítima, com o objetivo de roubar credenciais e dinheiro.

As técnicas de manipulação também são usadas para o usuário abrir um anexo infectado, que age como um malware com a capacidade de filtrar dados ou gravar tudo o que é digitado no computador por meio de um keylogger. Confira:

Revise e configure as opções de privacidade disponíveis em cada uma das redes sociais usadas.

Sempre que possível, recomenda-se limitar o máximo possível o acesso de pessoas que podem ver o que está sendo feito.

Analise o que você vai publicar, porque assim que algo é publicado, você perde o controle sobre o que os outros fazem com esse material. O mais seguro é sempre evitar publicar o que não gostaríamos que o público visse.

Pense como um invasor: as informações compartilhadas podem ser usadas contra mim? Se a resposta for sim, é melhor não postar.

Tenha cuidado com mensagens suspeitas. Se a mensagem contém links ou coisas que soam boas demais para ser verdade, desconfie. Essa recomendação se aplica também para mensagens enviadas por conhecidos, pois um invasor poderia ter violado a conta.

Verifique pedidos de amizade, o ideal é aceitar solicitações de amigos, conhecidos ou pessoas com quem você tem amigos em comum na vida real.

"Devemos ter em mente que as informações que expomos não podem ser usadas apenas por cibercriminosos, hoje os perfis também são analisados ​​por consultores de recursos humanos ou antes de uma reunião com uma pessoa pela primeira vez", diz Camilo Gutierrez, chefe de laboratório da ESET América Latina.

"Apesar de sermos seres sociais por natureza, nós da ESET recomendamos o uso de redes sociais de maneira responsável para que todos possamos desfrutar da Internet com segurança".

Com informações da ESET

