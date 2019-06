Agência Espacial divulga registro do asteroide Bennu em novo ângulo

A agência americana NASA divulgou nesta segunda-feira (24) um registro do asteroide Bennu em novo ângulo.

O arquivo inédito, divulgado pela agência espacial no Twitter, foi captado pela sonda OSIRIS-REx, lançada em setembro de 2016.

A NASA revelou que as rochas em algumas partes estão posicionadas de forma tão caótica, enquanto em outras – como aqui (imagem revelada)- são organizadas por tamanho.

“Os processos formativos de Bennu são tão intrigantes … e ainda temos muito a aprender”, salientou. Confira:

When looking at Bennu, I’m struck by the fact that the rocks in some parts are positioned so chaotically, while in others — like here — the rocks are arranged by size. Bennu’s formative processes are so intriguing… and we still have so much to learn about rubble pile asteroids. pic.twitter.com/8F1guj4f8S

— NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) June 24, 2019