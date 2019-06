Os signos que são mestres em arruinar o primeiro encontro

Não é que eles não saibam amar ou não tenham a habilidade de se relacionar com as pessoas, mas esses signos do zodíaco, definitivamente, não são as pessoas mais fáceis de lidar – especialmente quando o assunto é um primeiro encontro.

Confira se você está na lista:

Virgem

Esse signo vive dizendo que quer amor na sua vida, mas no fundo tem dificuldades de lidar com as pessoas. Seu espírito perfeccionista faz com que ele critique bastante e seja muito exigente. Em um primeiro momento, ele irá se mostrar distante, mas isso pode permanecer durante muitos encontros até ele se sentir a vontade e confiar na outra pessoa.

Escorpião

É um dos signos do zodíaco que dá sentido à expressão "8 ou 80". Essa instabilidade pode se tornar um incômodo para o companheiro, especialmente em um primeiro encontro. Uma hora, ele poderá te dar toda a atenção do mundo e, na outra, te deixar desconfortável e disposto a abandonar você.

Aquário

Este é com certeza um dos signos mais independentes do zodíaco. Isso faz com que ele feche as portas do seu coração para o amor e distancie a pessoa que o faz se sentir vulnerável. Ele tem dificuldade em entender o que sente e, se a pessoa não lhe der confiança o suficiente, ele pode arruinar o encontro sendo desagradável.