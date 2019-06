Restaurante paulistano entra para a lista dos melhores do mundo; veja o ranking completo

Entre os 50 melhores restaurantes do mundo, há um brasileiro! O restaurante A Casa do Porco (R. Araújo, 124 – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo), do chef Jefferson Rueda, ficou na 39ª posição no ranking "The World's 50 Best", divulgada nesta terça-feira (25).

Sugestão do nosso a La Carte: Toucinho defumado com picles + geleia de abacaxi + caldo de porco. 🍍🐽 Bacon + Pineapple… Posted by A Casa do Porco Bar on Saturday, December 8, 2018

O posto de melhor restaurante do mundo ficou com o francês Mirazur, que estava em terceiro lugar no ano passado.

A Casa do Porco apareceu na lista pela primeira vez no ano passado, mas em 79º lugar.

Veja a lista completa:

1. Mirazur, Menton (França)

2. Noma, Copenhagen (Dinamarca)

3. Asador Etxebarri, Axpe (Espanha)

4. Gaggan, Bangcoc (Tailândia)

5. Geranium, Copenhagen (Dinamarca)

6. Central, Lima (Peru)

7. Mugaritz, San Sebastian (Espanha)

8. Arpège, Paris (França)

9. Disfrutar, Barcelona (Espanha)

10. Maido, Lima (Peru)

11. Den, Tóquio (Japão)

12. Pujol, Cidade do México (México)

13. White Rabbit, Moscou (Rússia)

14. Azurmendi, Larrabetzu (Espanha)

15. Septime, Paris (França)

16. Alain Ducasse au Plaza Athénée, Paris (França)

17. Steirereck, Viena (Áustria)

18. Odette, Cingapura (Cingapura)

19. Twins Garden, Moscou (Rússia)

20. Tickets, Barcelona (Espanha)

21. Frantzén, Estocolmo (Suécia)

22. Narisawa, Tóquio (Japão)

23. Cosme, Nova York (Estados Unidos)

24. Quintonil, Cidade do México (México)

25. Alléno Paris au Pavillon Ledoyen, Paris (França)

26. Boragó, Santiago (Chile)

27. The Clove Club, Londres (Reino Unido)

28. Blue Hill at Stone Barns, Pocantico Hills (Estados Unidos)

29. Piazza Duomo, Alba (Itália)

30. Elkano, Getaria (Espanha)

31. Le Calandre, Pádua (Itália)

32. Nerua, Bilbau (Espanha)

33. Lyle’s, Londres (Inglaterra)

34. Don Julio, Buenos Aires (Argentina)

35. Atelier Crenn, São Francisco (Estados Unidos)

36. Le Bernadin, Nova York (Estados Unidos)

37. Alinea, Chicago (Estados Unidos)

38. Hiša Franko, Kobarid (Eslovênia)

39. A Casa do Porco, São Paulo (Brasil)

40. Tim Raue, Berlim (Alemanha)

41. The Chairman, Hong Kong (China)

42. Belcanto, Lisboa (Portugal)

43. Hof Van Cleve, Kruishoutem (Bélgica)

44. The Test Kitchen, Cidade do Cabo (África do Sul)

45. Sühring, Bangcoc (Tailândia)

46. De Librije, Zwolle (Holanda)

47. Benu, San Francisco (Estados Unidos)

48. Ultraviolet by Paul Pairet, Xangai (China)

49. Leo, Bogotá (Colômbia)

50. Schloss Schauenstein, Furstenau (Suíça)