Chega de passar vontade! Agora você pode adicionar música aos Stories do Instagram

A partir desta terça-feira (25), será possível adicionar músicas aos stories do Facebook e do Instagram. A função estava disponível para usuários de outros países e era bastante aguardada pelos brasileiros.

Além da novidade, os intenautas também poderão criar uma nova seção só com músicas no perfil do Facebook e fazer os famosos lipsync ao vivo na rede social!

Dica: se a novidade ainda não estiver disponível para você, tente atualizar o aplicativo.

Divulgação

Como adicionar música no Stories

Para adicionar uma música a um story, basta clicar no sticker, escolher uma canção e o trecho que você quer que seja reproduzido para os seus seguidores. E olha que legal: se a música tiver letras disponíveis no Instagram, elas aparecerão na tela. Dá para a galera cantar junto!

Veja como funciona: