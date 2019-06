Homem atira em bebê após levar fora da mãe da criança

Um homem foi preso em Fresno, nos Estados Unidos, por atirar na cabeça de um bebê de dez meses depois de levar um fora da mãe da criança.

Marcos Antonio Echartea, de 23 anos, a jovem de 18 anos Deziree Menagh e sua filha, Fayth Percy, participavam de uma festa de aniversário. Uma semana antes, eles trocaram mensagens pela internet e a moça teria sido assediada. Por isso, ela preferiu se manter distante e próxima de amigos e familiares no jardim da casa.

Mesmo assim, Echartea insistiu e tentou obrigá-la a sentar em seu colo. Foi quando a jovem decidiu ir embora e deixou a festa com um amigo, que dirigiu o carro.

A polícia acredita que eles desviaram o trajeto na tentativa de despistar o suspeito, já que Deziree morava muito perto. Quando estacionaram, viram Echartea se aproximando, sacando uma arma e começando a atirar. Três tiros atingiram o vidro do motorista – um deles acertou um lado da cabeça do bebê, que estava nos braços da mãe. A janela estava com o vidro fechado, o que desacelerou a trajetória da bala.

Echartea chegou a voltar para a festa, mas foi preso pelos policiais por suspeita de tentativa de homicídio.

No domingo, o bebê passou por cirurgia e e segue internado em estado crítico. O atirador foi preso e, de acordo com a polícia local, não demonstra remorso.