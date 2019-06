Aquilo que cada signo do zodíaco deve evitar ao máximo esta semana

A última semana de junho pode ser libertadora para muitos signos do zodíaco. No entando, para que as energias fluam da melhor forma, é preciso deixar de tomar determinadas atitudes.

Confira aquilo que você deve evitar para terminar este mês da melhor forma e iniciar uma nova fase:

Áries

Evite falar mais do que deve e contribuir para que discussões ganhem grandes proporções, especialmente na vida amorosa.

Touro

Nos próximos dias evite a impulsividade. Pense muito bem antes de agir ou tomar qualquer decisão importante que pode afetar seu futuro.

Gêmeos

É hora de ter mais cuidado com o que comunica aos outros. Não dê motivos para nenhum mal entendido ou julgamento.

Câncer

Evite a bagunça. Mantenha a calma e a ordem tanto no seu interior como do exterior para poder afastar energias turbulentas.

Leão

Não deixe que suas emoções se descontrolem e o desanime a lutar pela felicidade, especialmente em assuntos do coração.

Virgem

Evite sentir medo e insegurança. É hora de focar na sua força para o trabalho duro e os resultados que deseja alcançar.

Libra

Evite ser omisso. Você possui dificuldade em confrontar, mas deve levar em conta que ninguém deve deixar a vida nas mãos do outro.

Escorpião

Você não deve deixar a sua intuição de lado. É preciso evitar o deslumbre com as aparências e focar no que as pessoas podem tentar esconder.

Sagitário

Evite levar o que as pessoas dizem para o lado pessoal ou pensar nas coisas com muita paixão. É hora de colocar a razão antes da emoção.

Capricórnio

Evite a pressa e desatenção no trabalho e vida pessoal. Seja cauteloso em tudo o que fizer, pensando sempre nas consequências.

Aquário

Evite limitar seus pensamentos e ações. É hora de explorar todo o seu potencial e fazer o que sempre desejou.

Peixes

Evite o medo de confrontar suas perdas e problemas. Seja mais consciente da sua própria vida, deixando de fantasiar sobre aquilo que não aconteceu ou caindo em falsas promessas.