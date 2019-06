Urso se esconde e tira soneca em guarda-roupas nos Estados Unidos

Imagina o susto! Uma família se surpreendeu quando encontrou um urso dormindo em um guarda-roupas da casa, em Missoula, na cidade de Montana, nos Estados Unidos. A polícia não soube explicar como o animal foi parar no local. O delegado disse que nunca viu nada parecido.

Divulgação/Departamento de Polícia do Condado de Missoula

E até que o bichinho era bonzinho! Segundo as autoridades de segurança do Condado de Missoula, o urso não tentou atacar e só bocejou quando os agentes tentaram tirá-lo do armário. Depois de sedado, ele foi levado para uma reserva ambiental — onde vai poder tirar um cochilo em segurança.

Equipe sedou o urso com tranquilizantes / Divulgação/Departamento de Polícia do Condado de Missoula

Veja o vídeo: