Sonda OSIRIS-REx da NASA libera novas imagens do gigantesco asteroide Bennu

A sonda espacial americana OSIRIS-REx da NASA liberou recentemente novas imagens do gigantesco asteroide Bennu.

Uma série de arquivos inéditos e novas informações foram compartilhadas pela agência no Twitter. Entre as fotos, esta é a visão da órbita mais próxima que uma nave já fez em torno de um corpo planetário. Confira:

This is the view from the closest orbit a spacecraft has ever made around a planetary body.

This navigation image of asteroid Bennu was taken shortly after orbital insertion on June 13 from a distance of 0.4 miles (690 m).

Image details: https://t.co/8aFYUKK4cW pic.twitter.com/jraAXwRAw1

— NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) June 17, 2019