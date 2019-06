Tecnologia: Novo Samsung Galaxy Tab A com S Pen chega às lojas

Já está disponível no mercado brasileiro o novo Samsung Galaxy Tab A com S Pen. A novidade traz entre seus destaques a S Pen, que permite mais eficiência e conveniência nas atividades diárias.

O usuário pode fazer suas anotações e desenhos de forma rápida, precisa e prática. Além disso, o aparelho chega com uma tela de 8 polegadas.

Outro destaque: o Galaxy Tab A apresenta bateria de longa duração de 4.200 mAh, que garante uma experiência de até 11 horas longe da tomada.

O tablet conta ainda com 32GB de armazenamento interno, que pode ser expandido com mais 512GB utilizando um cartão MicroSD.

Disponibilidade: O Galaxy Tab A com S Pen chega na cor preta, com preço sugerido de R$1.699, nas principais varejistas do País.

