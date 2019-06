Jovem descobre que estava grávida após procurar hospital com dores abdominais

Uma jovem de 20 anos foi surpreendida com a notícia de que estava prestes a ser mãe. Com dor no abdômen e na lombar há um dia, ela decidiu procurar um médico. O que ela não esperava era que, minutos depois, entraria em trabalho de parto.

O caso aconteceu no sábado (22), na UPH (Unidade Pré-Hospitalar) zona oeste, em Sorocaba, no interior de São Paulo. Sem saber que estava gestante, a paciente foi atendida pela equipe, que solicitou exames laboratoriais e a encaminhou para a sala de medicação.

Durante a medicação, a jovem começou a ter contrações. A mãe da gestante negou uma possível gravidez da filha ou atraso menstrual, mas um aparelho sonar fetal constatou a gestação. Rapidamente, a gestante foi encaminhada para a ala de emergência e o parto normal foi realizado com sucesso.

A mãe e o bebê foram encaminhados para a maternidade do Conjunto Hospitalar de Sorocaba e passam bem.