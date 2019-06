Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco na última semana de junho

Entramos na última semana de junho com previsões que podem surpreender todos os signos do zodíaco! Confira:

Áries

Uma proposta de mudança de trabalho pode chegar. Lembre-se de que seu signo pensa muito no crescimento econômico.

Evite arruinar os bons momentos com o seu parceiro por causa de ciúmes e mal-entendidos. Sua personalidade é muito forte e afeta seu relacionamento amoroso. Você terá sorte no dia 25 de junho com os números 05, 21 e 33, combine-os com a sua data de nascimento.

Você será guiado por Marte, o planeta da guerra e sabedoria, por isso deve evitar decisões precipitadas ou controlar seu caráter para evitar problemas no trabalho. Este é um bom momento para pensar em negócios.

Touro

Você ficará chateado com problemas pessoais. Lembre-se de que você tem o poder de se livrar de tudo o que é negativo, só precisa se concentrar e esperar que a paz chegue.

Muitas vezes você sente impotência, não sendo capaz de fazer as coisas do seu jeito, então tente aprender a relaxar e deixar fluir. Seu melhor dia será 27 de junho, especialmente em questões de trabalho.

Lembre-se de ser discreto com seus planos para que você não se atraia energia negativa. Não brigue mais com seu parceiro, lembre-se de dar a ele um espaço e não duvidar do sentimento.

Você terá sorte com números 07, 21 e 66. Sua compatibilidade no amor será maior com Capricórnio, Câncer, Libra e Touro. Seu signo será governado por Mercúrio, o que indica que haverá surpresas em assuntos de viagem ou negócios, mas se deve ter cuidado com furtos.

Gêmeos

Semana de sorte para o seu signo, porque boas notícias relacionadas ao trabalho virão. Evite falar seus planos até que eles sejam realizados para não atrair a inveja.

Não fique sobrecarregado por problemas de casal e tente chegar a um acordo; se você não puder, é melhor dar um tempo. Cuidado com o pescoço ou dor nas costas devido ao estresse excessivo; tente exercitar.

Você terá sorte em 25 de junho com números 02, 44 e 71. O planeta que irá influenciá-lo é Júpiter e isso pede que você se desenvolva, expresse e comunique mais com as pessoas ao seu redor. No entanto, é preciso controlar o temperamento forte e impulsivo que emerge e que faz você falhar especialmente no trabalho.

Câncer

É hora de celebrar e ser preenchido com boas energias. Você terá sentimentos contraditórios e não saberá o que fazer com um amor do passado; lembre-se de deixar as coisas fluírem e de que o mesmo destino deve o unir ou separar desta pessoa.

Tente colocar tudo em ordem para que você não tenha nenhum problema no trabalho. Um aumento pode chegar. Cuide das costas ou de dores no corpo, lembre-se de que esse será seu ponto fraco nos próximos dias.

Não procure mais problemas, especialmente no trabalho, pois é preciso tentar se acalmar. Você terá sorte com os números 21, 77 e 90. É preciso ter cuidado com grandes investimentos e verificar muito bem o que você assina. Evite também desentendimentos com o seu parceiro.

Leão

Semana de prosperidade e para dar continuidade às suas metas de vida, por isso não pense em desistir. Controle seu temperamento e aprenda a dar espaço e ser feliz no seu relacionamento.

Você terá sorte com os números 17, 23 e 90. Um amor de Sagitário ou Aquário pode entrar na sua vida; lembre-se que novos relacionamentos devem ser consolidados lentamente. O planeta que influenciará com suas energias é Netuno e será em assuntos espirituais.

Se conecte com você mesmo e sua intuição para receber respostas importantes. Você pode não querer ter responsabilidade por sua vida pessoal ou temer assumir compromissos de casal, mas precisa refletir e enfrentar os desafios com maturidade.

Virgem

Você terá boa energia e sorte em tudo relacionado à assinatura de novos contratos ou à chegada de dinheiro. Evite se gabar sobre o que você ainda não tem.

Você saberá de uma gravidez familiar que dará muita alegria. Tenha cuidado com o ciúme, tente não controlar tanto o seu parceiro para que depois você não caia em brigas sem razão. Os solteiros devem encontrar pessoas que são muito compatíveis com o seu signo.

Este 27 de junho atrairá a sorte em tudo relacionado a novos negócios. Seus números da sorte são 05, 66 e 81. Mercúrio ajudará você a ter grande força para realizar qualquer negócio; também é hora aas energias fluírem e fazer mudanças em sua casa pode ajudar.

Libra

Preocupações pessoais se acumulam, mas lembre-se de que você é muito forte. Tente remover problemas que não são seus da sua vida. Em seu trabalho, mudanças muito importantes estão surgindo, então tente conversar com seus superiores e se destacar.

Seu melhor dia será 27 de junho. No amor, virão dias de grande compatibilidade e paixão. Os solteiros conhecerão alguém de Sagitário ou Peixes que pode querer algo sério. Plutão indica uma grande transformação pessoal e deixar para trás todo o negativo, lembre-se que este planeta se refere à catarse. Serão bons dias para fazer qualquer negócio ou mudança de trabalho que você tenha em mente.

Escorpião

Semana de sorte com os números 01, 23 e 59. O trabalho recebe energias de mudança e é preciso organizar tudo, mostrando seu melhor lado. Não se deve confiar muito em seus colegas de trabalho, por isso tente manter discrição em assuntos pessoais.

Você se lembra de um amor do passado, mas será melhor tentar ficar em paz e se apaixonar novamente. Cuidado com o que você assina. Você é convidado para um casamento ou batismo.

Se acalme e tente não cair em provocações, especialmente no trabalho. Tudo aquilo que for iniciado com persistência e esforço terá sucesso.

Sagitário

Você enfrentará problemas com seu parceiro, mas é preciso não torná-los maiores do que realmente são. Você terá muitas reuniões e deve ficar atento a tudo o que lhe perguntarem. A sorte virá com os números 07, 08 e 21.

Você resolve um problema financeiro. Tente tomar mais sol ou entrar em contato com a natureza para fortalecer sua energia. Cuidado com os problemas da garganta ou pulmões e tente ir ao médico se tiver sintomas preocupantes.

Você realiza um conserto ou muda algo em sua casa. Urano o regerá e serão dias para conhecer pessoas importantes e que podem ajudar no seu progresso no trabalho. Para os solteiros, um amor verdadeiro pode chegar.

Capricórnio

Há muitas energias positivas em seu ambiente de trabalho, por isso, tente chegar onde você tanto deseja. Lembre-se de que o signo de Capricórnio sempre alcança o sucesso em tudo que propõe.

Você pode se apaixonar nos próximos dias e é preciso deixar o amor entrar em sua vida. Os signos mais compatíveis são Áries, Gêmeos e Virgem. Cuidado com problemas de estômago e tente ser mais saudável.

Uma viagem pode ser planejada para julho. Você pode ir a um casamento e ter um grande momento com um amigo. Seus números da sorte são 04, 29 e 77. O planeta que influencia seu signo é Saturno, lembre-se de que sua energia é muito lenta e fará com que você sofra problemas financeiros, mas você conseguirá progredir.

Aquário

Você vai gerenciar melhor o seu tempo para usá-lo em questões de trabalho ou de novos projetos. Lembre-se que seu signo está sempre pensando em algo novo na vida profissional, mas precisa ter cuidado com excesso de trabalho extra.

As mulheres devem ter cuidado com problemas hormonais ou no útero. Cuide de dores no pescoço ou na cabeça, ficando atento ao estresse e melhorando seu sono.

A sorte chegará com os números 09, 14 e 22. Seu signo é regido por Júpiter, o líder do otimismo, e isso significa grandes surpresas estão por vir. Pense em desenvolver grandes projetos de vida.

Peixes

Semana de boa sorte e de fazer mudanças positivas em sua vida. Lembre-se que seu signo está em um momento de transformação de todas as energias e isso o ajudará a crescer profissionalmente, apenas tente se livrar dos maus pensamentos e inveja.

Em 27 de junho a sorte virá com os números 06, 32 e 50. Você será influenciado por Vênus, o planeta do amor e da arte, por isso aproveite a sua criatividade ao máximo.

No amor, você pode encontrar o parceiro ideal, mas deve deixar a vingança de lado, então tente se livrar dos rancores e liberar sua energia para construir um novo sentimento. Você terá uma mensagem importante da sua intuição.