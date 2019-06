Veja detalhes do próximo recurso do aplicativo de mensagens WhatsApp

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp deve liberar melhorias para os usuários da popular plataforma em breve.

E uma nova versão beta para sistema Android 2.19.177 já revela alguns detalhes, de acordo com o portal especializado WABetaInfo.

Após 3 meses, o app finalmente lançará a possibilidade de usar o PiP (Picture in Picture) quando o usuário alterar para outro chat.

Ainda segundo o site, a medida funcionará em segundo plano também. A extensão do recurso ainda está em fase de testes.

Com a função atual, é possível rodar vídeos (YouTube, Facebook e Instagram) diretamente em um miniplayer dentro do aplicativo enquanto você conversa com outras pessoas. Confira:

