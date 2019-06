A atitude suspeita de cada signo do zodíaco quando o assunto é traição

Não é uma regra, mas quando cada signo do zodíaco comete uma infidelidade ou começa a se interessar por outra pessoa mesmo estando um relacionamento, ele deixa escapar algumas pistas no seu comportamento.

Confira atitude suspeita dos signos quando traem ou pensam em trair:

Áries

Uma das atitudes suspeitas do ariano que pode indicar traição é quando este signo começa a não dar mais atenção ao parceiro e parece estar mais ocupado com qualquer outra coisa mais do que o relacionamento.

Touro

O taurino pode deixar uma traição transparecer quando já não é mesmo em questão de contato físico. Este signo é muito sexual e isso pode indicar que sua necessidade está sendo satisfeita em outro lugar.

Gêmeos

Quando o geminiano parece retraído e já não se expressa com o companheiro da mesma forma, pode estar escondendo algo ou não deseja transparecer seus verdadeiros sentimentos.

Câncer

O canceriano pode se afastar e se irritar facilmente com o parceiro quando já não está mais interessado como antes ou cometeu alguma atitude que pode abalar a relação.

Leão

O leonino é do tipo que exige menos atenção e pode iniciar discussões para começar a “justificar” os próprios erros antes mesmo da outra pessoa descobrir uma possível traição.

Virgem

O virginiano é detalhista e nem sempre deixa transparecer uma traição. No entanto, para escondê-la ainda melhor, ele pode tentar compensar o parceiro, se comportando de maneira diferente e até mais dedicada.

Libra

O libriano pode ficar reflexivo e fechado em seu mundo quando está envolvido neste tipo de situação.

Escorpião

O escorpiano vive suas relações intensamente e, por mais que estejam fazendo algo errado, irá dar um jeito de alterar sua rotina para passar tempo com as pessoas que mantém romances.

Sagitário

As pistas que indicam uma possível traição do sagitariano são quando ele deixa o relacionamento esfriar e já não parece se importar com a presença do outro.

Capricórnio

O capricorniano sente muita culpa com essas situações e pode deixar transparecer que algo não está bem, agindo tanto de forma compensadora como também se afastando emocionalmente.

Aquário

Quando se envolve neste tipo de situação, o aquariano pode evitar contato e tentar ao máximo fugir dos problemas do casal, deixando de resolvê-los.

Peixes

Ao se envolver em uma traição, o pisciano começa a demonstrar seu incômodo com a culpa, confusão e a atmosfera de drama entre o casal irá aumentar.