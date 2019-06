5 dicas para estudar online e conquistar um bom desempenho nos cursos

Você começou a estudar com cursos online, mas acabou desistindo por não compreender alguma matéria ou simplesmente acabou se desinteressando pelo conteúdo do curso? Saiba que essa situação é muito comum entre os brasileiros. Segundo a Associação Brasileira de Ensino a Distância, há uma taxa de evasão dos alunos até 50% entre as instituições que oferecem cursos online no Brasil.

Isso significa que muitas instituições estão, simplesmente, replicando o conteúdo fornecido no curso tradicional para o online, sem levar em consideração metodologias necessárias para o ambiente virtual. Isso faz com que muitos cursos sejam apenas desenvolvidos para que o aluno faça a leitura de textos e assista vídeos.

O resultado disso é extremamente negativo, já que os alunos acabam perdendo o interesse no curso. Sabendo desse problema que ocorre no ensino a distância brasileiro, a LABA Brasil, plataforma ucraniana de cursos online, que conta com alto engajamento dos alunos, decidiu listar algumas dicas essenciais para quem quer estudar com cursos online e conquistar um bom desempenho. Confira!

1. Escolha uma plataforma inovadora

Como mencionado, muitas plataformas de educação a distância acabam simplesmente replicando, no ambiente online, o conteúdo ministrado em sala de aula. Esse fato é um erro que impacta negativamente no desenvolvimento no aluno.

Por isso, a primeira dica, para conquistar um bom desempenho em cursos online, é procurar por plataformas que tenham metodologias de ensino específicas para o ambiente virtual. Geralmente, as plataformas que possuem essas metodologias atuam com aulas de até uma hora e que abordam 40% teoria, 40% prática e 20% cases reais.

Reprodução / Giphy

2. Tenha disciplina com datas e horários

Para conquistar um bom desempenho nos cursos online, você precisará de um cronograma de estudos. É importante definir quais dias da semana e horários serão reservados para o estudar. Caso contrário, você acabará esquecendo de assistir às aulas ou simplesmente deixando para depois e isso pode baixar seu rendimento.

Reprodução / Giphy

3. Estabeleça um local apropriado para estudar

Imagina começar a estudar e ter que ouvir a conversa de um familiar ou o barulho da TV? Você, certamente, vai se distrair e não conseguirá acompanhar a aula. Desta forma, a dica é estabelecer um local adequado para estudar. É importante que o local seja silencioso, organizado e que tenha um bom sinal de internet.

Reprodução / Giphy

4. Interaja com o professor e alunos

Apesar do curso online não permitir uma interação física com o professor e com os colegas de turma, é importante que haja uma interação online. Converse com o professor e com os colegas pelo fórum ou chat, tire suas dúvidas e faça comentários. Isso faz com que você se sinta mais pertencido ao grupo e ajuda no seu engajamento e desempenho.

Reprodução / Giphy

5. Faça pausas durante as aulas

Alguns alunos, que não possuem um cronograma, acabam deixando para estudar em qualquer dia da semana e, com isso, fazem uma maratona de cinco ou mais horas. O objetivo é conseguir recuperar o tempo perdido, mas trata-se de um equívoco. Estudar por muitas horas consecutivas e sem pausa não é um bom caminho, pois o cérebro não conseguirá reter todo o conteúdo.

Segundo o famoso Método Pomodoro, desenvolvido pelo italiano Francesco Cirillo, é importante fazer pausas durante as aulas. O método sugere que é necessário realizar uma pausa de cinco minutos a cada 25 minutos de estudo. Com isso, o aluno obterá um melhor rendimento.

Para finalizar lembre-se que, para estudar com cursos online e obter um bom rendimento, é necessário tanto uma plataforma adequada, que tenha uma boa metodologia, quanto esforço individual do aluno.